05 октября, 04:27

Происшествия

Спасатели спустили выжившую туристку к подножию Вилючинского вулкана на Камчатке

Фото: телеграм-канал SHOT

Спасателям удалось спустить к подножию горы туристку, сорвавшуюся при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Женщина была передана бригаде территориального центра медицины катастроф. Также отмечается, что ночью медики на высоте 1 500 метров осмотрели туристку. Женщина не получила травм, но сильно переохладилась и не может самостоятельно двигаться. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Три туриста сорвались с высоты во время восхождения на Вилючинский вулкан. Один из них смог связаться со спасателями и попросил о помощи.

Вскоре прибывшим сотрудникам МЧС удалось найти туристов. Однако один из них погиб во время восхождения на вулкан. Вторая погибла от полученных травм во время спуска.

