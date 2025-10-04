Число погибших участников восхождения на вулкан Вилючинский выросло до 2

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Участница восхождения на Вилючинский вулкан на Камчатке погибла от полученных травм во время спуска. Тем самым число жертв увеличилось до двух, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"Во время спуска с места происшествия пострадавшая на Вилючинском вулкане женщина скончалась от полученных травм. Несколькими часами ранее мы сообщали, что погиб мужчина, который сорвался вместе с женщиной", – отметило ведомство.

В настоящее время спасатели продолжают спуск третьей участницы группы на высоту 1 500 метров, где ожидают медики центра медицины катастроф.

Три туриста сорвались с высоты во время восхождения на Вилючинский вулкан 4 октября. Один из них смог связаться со спасателями, чтобы попросить о помощи.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС нашли 2 из 3 путешественников. Они получили травмы, однако специалисты не смогли оценить характер повреждений из-за плохой связи.

Позже спасатели смогли найти третью участницу группы. Она не пострадала. При этом в МЧС уточнили, что спуск осложняется сильной наледью, а также крутизной склона.

