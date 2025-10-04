Спасатели нашли двух пострадавших туристов на Вилючинском вулкане

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

Спасатели нашли 2 из 3 туристов, получивших травмы на Вилючинском вулкане на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в соцсети "ВКонтакте".

Спасатели подтвердили, что гражданам нужна медпомощь, однако из-за плохой связи точный характер полученных туристами травм не установлен.

"Спасатели идут выше в поисках третьего пострадавшего. Основная группа поднимается, и начинается подготовка к эвакуации", – сказал Лебедев.

Он также опроверг появившуюся в СМИ информацию о прекращении операции. В настоящее время в поисках участвуют 45 человек – сотрудники поисково-спасательного отряда главка МЧС России, КГКУ ЦОД и волонтеры.

Трое туристов сорвались с высоты при восхождении на вулкан Вилючинский 4 октября. Они не смогли продолжить путь, и один из них связался со спасателями и попросил помощи. К месту ЧП направили вертолет с сотрудниками МЧС и врачами, а также наземную группировку Камчатского спасательного центра.