Спасатели обнаружили семерых потерявшихся в лесах Подмосковья за сутки

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас""

Специалисты спасли трех заблудившихся в лесах Талдома и четверых – в лесах Клина в понедельник, 29 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

В первом случае три женщины, отправившись на прогулку в район садового товарищества "Смирновские дачи", потерялись в лесной чаще. Спасатели установили контакт с ними, определили их примерное местоположение и начали поиск. Через час женщины были найдены и выведены из леса.

Второй случай произошел в Клинском городском округе. Семья из четырех человек – дедушка 64 лет, мужчина 41 года, девушка 22 лет и 11-летний подросток – заблудились во время сбора клюквы рядом с деревней Микляево. В ходе спасательной операции, которая длилась 1,5 часа, семья была благополучно выведена из леса.

Ранее спасатели эвакуировали из леса в Богородском городском округе Подмосковья 59-летнюю женщину, у которой произошел инсульт во время сбора грибов. В единую службу экстренной помощи "Система-112" поступил звонок от очевидицы, которая сообщила, что обнаружила в лесу женщину в неподвижном состоянии.