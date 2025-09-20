Лесные пожары произошли на популярных турецких курортах

Популярные турецкие курорты охватили масштабные лесные пожары. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, жертв и раненых среди россиян нет. Из нескольких отелей Белека пришлось эвакуировать постояльцев.

Огонь добрался даже непосредственно до территории одной из пятизвездочных гостиниц, но его быстро локализовали, задымление было минимальным. Еще один очаг потушили в черте Антальи, в нескольких километрах от международного аэропорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.