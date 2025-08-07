Форма поиска по сайту

07 августа, 16:30

Общество

Церемония приведения к присяге Президентского полка прошла в Кремле

Церемония приведения к присяге Президентского полка прошла в Кремле. Мероприятие состоялось в рамках весенней призывной кампании 2025 года.

Как рассказал офицер роты специального караула Президентского полка СКМК ФСО России Алексей Мельников, молодые солдаты уже обучились началу строевой подготовки. В дальнейшем они будут обучаться согласно специфике своих подразделений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоАлина Гилева

