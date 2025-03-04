"Интервью": Лейла Адамян – о влиянии рождения ребенка на женщину

Во сколько москвички стали рожать первого ребенка? Почему женщина становится здоровее после рождения ребенка? Чего, в отличие от России, нет ни в одной стране мира?

На эти и другие вопросы в программе "Интервью" ответила главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе ФГБУ "НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова" Лейла Адамян.

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