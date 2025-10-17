Собянин рассказал, как будут выглядеть обновленные школы в районе Марьино

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сразу три школы обновят на Мячковском бульваре в Марьине, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По городской программе "Моя школа" в работе находятся десятки зданий, которые откроются к следующему учебному году. После реконструкции дети будут обучаться, а учителя работать в современных комфортных условиях, отметил мэр.

Работы затронут два корпуса школы № 1566, а также школу № 1547. Например, в школе № 1566, расположенной по адресу Мячковский бульвар, дом 18, корпус 3, обновят фасад, кровлю и внутренние помещения, также там заменят инженерные коммуникации, окна и двери.

После работ в образовательном учреждении появятся универсальные и специализированные кабинеты, медиатека, лабораторно-исследовательский комплекс, спортзалы, многофункциональное пространство и обеденный зал.

Во дворе обустроят беговую дорожку, игровые площадки, зону отдыха и полосу препятствий.

Кроме того, в школе оборудуют кабинет для изучения предмета "Основы безопасности защиты Родины" и электронный тир. Для обучения навыкам оказания первой помощи будут доступны роботы-тренажеры.

В учреждении по-прежнему будут учиться школьники с 1-го по 11-й классы. С 7-го класса дети также могут стать участниками проекта "Кадетский класс в московской школе". Закончить обновление здания планируется к 1 сентября 2026 года, уточнил градоначальник.

Ранее в Свиблове построили новую школу, рассчитанную на 550 учеников старших классов. В здании сделали учебные кабинеты, медиатеку, спортзал, медблок и пространство для проведения мероприятий. На прилегающей территории появилась спортзона, включающая беговую дорожку, яму для прыжков в длину и зону для сдачи норм ГТО.