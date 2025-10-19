Около 45 новостроек передано под заселение по реновации на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С момента запуска программы реновации в ЗАО Москвы под заселение передали уже 45 новых жилых комплексов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего в них предусмотрено около 13,8 тысячи квартир, общая площадь которых превышает 720 тысяч квадратных метров, уточнил вице-мэр.

"Первые письма с предложением равнозначных квартир жители Западного административного округа получили в 2018 году, когда под заселение передали две новостройки на улицах Красных Зорь и Гжатской", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства города.

Сейчас в округе переселяют или уже переселили порядка 10 тысяч семей. Всего на западе Москвы предстоит расселить 548 домов, благодаря чему новые квартиры получат более 37 тысяч семей.

Участникам программы предлагают квартиры с улучшенной отделкой, что позволяет сразу переехать без дополнительных вложений. Новое жилье обычно просторнее старого благодаря увеличенным кухням и более широким коридорам.

Новостройки, переданные под заселение по реновации, расположены в девяти районах Западного округа, добавил глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Например, в районах Можайский и Проспект Вернадского их девять, в районе Фили-Давыдково – восемь, а в Очаково-Матвеевском – семь.

"В подъездах новостроек оборудованы помещения для консьержей, колясочные и лифты. Придомовая территория благоустроена: там предусмотрены площадки для активного отдыха и спорта, установлены объекты наружного освещения и видеокамеры", – обратил внимание он.

Ранее почти 270 семей заселились в новый дом по программе реновации в Таганском районе столицы. Новостройка располагается рядом с расселенными домами.

До этого более 850 человек заключили договоры на получение новых квартир по программе реновации в новостройке на улице Героев Панфиловцев. К осмотру жилых помещений в доме граждане приступали поэтапно. В настоящее время почти все участники программы выбрали предложенное им городом жилье.