Столичные ярмарки открывают возможности для фермеров – участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские ярмарки оказывают консультации участникам СВО, которые решили заняться сельским хозяйством, передает портал мэра и правительства столицы.

Специалисты ГБУ "Московские ярмарки" подробно объясняют, как поучаствовать в ярмарках выходного дня, торговать на площадках, какие документы нужно предоставить. Они также ответят на любые вопросы касательно требований к продаваемой продукции. Ветераны СВО, планирующие заняться фермерством, могут позвонить в учреждение по телефону +7 (499) 128⁠-76⁠-37.

Отмечается, что в России уже работают специальные федеральные образовательные программы, которые посвящены сельскому хозяйству. При этом участники СВО и члены их семей зачисляются на такие программы в приоритетном порядке.

К примеру, одним из проектов является "Школа фермера", где предстоит пройти интенсивный курс теоретического обучения на базе ведущих аграрных вузов и практику на предприятиях. Этот проект является совместной инициативой Минсельхоза РФ и Россельхозбанка. Итогом занятий будет разработанный бизнес-план.

На сегодняшний день в рамках 12-й волны в Подмосковье обучаются 11 ветеранов СВО и их родственники по направлениям "Животноводство" и "Плодово-ягодное растениеводство".

Ранее сообщалось, что проживающие в Западном административном округе Москвы ветераны СВО отправили на передовую более двух тонн гуманитарного груза. В переданном грузе были автономные дизельные обогреватели, запчасти, рации, генераторы, бензопилы, машинное масло и спальные мешки.

Москва регулярно помогает бойцам на СВО. Гумпомощь доставляют непосредственно в подразделения, во взводы или в роты полков. Ветераны-волонтеры также помогают в госпиталях, расположенных в тылу.