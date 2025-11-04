Омбудсмен Ярославская предложила сократить летние каникулы до двух месяцев

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние школьные каникулы до двух месяцев. Об этом она рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"В нашей стране самые длинные каникулы. У нас дети заканчивают учиться в апреле. Они попадают на праздники с 1 по 10 мая и не учатся, все куда-то уезжают. Потом начинается итоговая аттестация за год. Уже никаких новых тем дети не проходят в мае", – отметила омбудсмен.

Ярославская добавила, что в период трехмесячных каникул родители задумываются, чем занять ребенка на такой длинный срок. Взрослые не могут позволить себе такой длинный отпуск, а детские лагеря крайне редко предлагают смены дольше 14 дней. В связи с этим дети просто сидят дома.

Омбудсмен предлагает сделать июнь учебным месяцем, в который школьники могли бы заниматься творческими вещами.

"У нас же есть в программе такие предметы, как труд, музыка, рисование, физкультура. Никто не запрещает сделать такие творческие схемы. Там уменьшить количество уроков, чтобы было не семь–восемь, а шесть. А вот здесь это творчество перенести сюда. Проектную деятельность, внеурочку и так далее", – сообщила Ярославская.

Однако, как добавила омбудсмен, при таком сценарии придется "сдвигать" проведение ЕГЭ.

Ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что Россия "вполне готова" к переходу на 12-летнюю систему школьного образования. Он считает, что сокращающееся число первоклассников в стране не должно приводить к уменьшению педагогических кадров.

По его словам, новая модель позволит сохранить количество учителей и обеспечить выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет. Гриб отметил, что элементы 12-летнего образования уже де-факто существуют в России.

В Минпросвещения подчеркнули, что подобные решения, в результате которых происходят значительные изменения в сфере образования, принимаются лишь после их глубокого анализа и широкого обсуждения. При этом образовательная система очень деликатно реагирует на любые корректировки, добавили в ведомстве.