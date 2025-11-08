Участники боевых действий могут получить дополнительную поддержку от Москвы. Это единовременная дополнительная выплата в размере 1,9 миллиона рублей.

Предоставляется ежемесячная доплата военным – 50 тысяч рублей. Также среди мер поддержки – единовременные денежные выплаты раненым, выплата семьям в случае гибели и специализированная медицинская помощь после увольнения.

