08 ноября, 11:30

Общество

Участники боевых действий могут получить дополнительную поддержку от Москвы

Участники боевых действий могут получить дополнительную поддержку от Москвы. Это единовременная дополнительная выплата в размере 1,9 миллиона рублей.

Предоставляется ежемесячная доплата военным – 50 тысяч рублей. Также среди мер поддержки – единовременные денежные выплаты раненым, выплата семьям в случае гибели и специализированная медицинская помощь после увольнения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоСтанислав Кулик

