Деревья высадят вдоль магистрали на Волгоградском проспекте

Липы, клены и вязы высаживают вдоль магистрали на Волгоградском проспекте в Москве. Также там появятся зеленые островки с использованием технологии геопластики. Их украсят декоративными композициями из хвойных растений.

Как сообщили в комплексе городского хозяйства, озеленение проходит в рамках программы, стартовавшей в столице в 2021 году. Работы проводятся департаментом капитального ремонта города Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.