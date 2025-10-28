Форма поиска по сайту

28 октября, 00:15

Деревья высадят вдоль магистрали на Волгоградском проспекте

Липы, клены и вязы высаживают вдоль магистрали на Волгоградском проспекте в Москве. Также там появятся зеленые островки с использованием технологии геопластики. Их украсят декоративными композициями из хвойных растений.

Как сообщили в комплексе городского хозяйства, озеленение проходит в рамках программы, стартовавшей в столице в 2021 году. Работы проводятся департаментом капитального ремонта города Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

