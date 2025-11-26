Собянин: в Москве открылась верфь для строительства инновационных электросудов

В Нагатинском затоне открылась современная судостроительная верфь, где будут собирать экологичные электросуда. В церемонии открытия участвовал Сергей Собянин.

Предприятие площадью 23 тысячи квадратных метров сможет выпускать до 40 судов в год. Они способны работать без подзарядки до 5 часов и будут курсировать по маршрутам Москвы-реки.

К 2030 году планируется открыть четыре дополнительных речных маршрута, а к 2035 году – полностью обновить столичный флот. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.