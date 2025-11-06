Форма поиска по сайту

06 ноября, 07:45

Сергей Собянин сообщил от открытии нового здания школы "Свиблово"

Сергей Собянин сообщил от открытии нового здания школы "Свиблово" на северо-востоке Москвы. Мэр города отметил, что строителям пришлось работать на сложном по геометрии участке, поэтому контур здания получился нестандартным, но эргономичным.

Там разместили больше двух десятков кабинетов, а также лабораторно-исследовательские комплексы и полигоны для занятий. Также обустроили территорию у нового здания. Здесь появилась физкультурно-спортивная зона с беговой дорожкой, универсальной площадкой для игры в волейбол и баскетбол.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобразованиегородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

