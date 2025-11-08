Депутаты предложили включить скрининг на ХОБЛ в диспансеризацию для женщин

Фото: depositphotos/dml5050

Скрининг на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) предлагается включить в программы диспансеризации женщин репродуктивного возраста, поскольку эта болезнь представляет серьезную и недооцененную угрозу для их здоровья. С таким предложением выступила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

Она подчеркнула, что основную роль в развитии данной болезни играет табакокурение. Женщины оказываются более чувствительными к воздействию табачного дыма, а ХОБЛ у них сопровождается гормональными нарушениями, которые влияют на течение беременности и способность к зачатию.

Даже пассивное курение в домашних условиях может вызвать снижение уровня насыщения крови кислородом у беременных на 3–5%, а также спровоцировать нарушение функции внешнего дыхания.

Власова рассказала, что девушки-подростки с хроническими обструктивными заболеваниями легких, в том числе бронхитом и бронхиальной астмой, помимо снижения жизненной емкости легких и гиповентиляции, имеют различные нарушения менструального цикла.

"Это свидетельствует о том, что обструктивные процессы в легких оказывают влияние на становление репродуктивной системы уже в подростковом возрасте", – приводит РИА Новости слова депутата.

Гормональные колебания влияют на течение бронхообструктивного синдрома, а недостаточное снабжение тканей и органов организма кислородом, сопровождающее ХОБЛ, оказывает негативное воздействие на плацентарный кровоток. Это, в свою очередь, повышает риск задержки внутриутробного развития плода и преждевременных родов, подчеркнула Власова.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила использовать опыт Москвы для создания в регионах консультаций, где мужчины могли бы проверить состояние репродуктивного здоровья. Она уточнила, что уровень бесплодия растет, а своевременная врачебная помощь может помочь спасти семьи.

В Госдуме не увидели смысла в создании мужских консультаций в России для проверки здоровья, поскольку мужчины могут обследоваться в рамках уже существующих учреждений. Вместе с тем депутаты призвали усилить урологическую и андрологическую службы.