Матвиенко предложила создать мужские консультации для проверки здоровья

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила использовать опыт Москвы для создания в регионах консультаций, где мужчины могли бы проверить состояние репродуктивного здоровья. Инициативу она выдвинула в рамках пленарного заседания шестого Форума социальных инноваций регионов.

Спикер СФ назвала правильным, что Сергей Собянин много говорил о женских консультациях. Матвиенко подчеркнула, что контроль за репродуктивным здоровьем должен быть у представителей обоих полов.

"Нужны, если хотите, мужские консультации. Заставьте мужчину пойти проверить репродуктивное здоровье, где написано "женская консультация". Да он никогда в жизни не пойдет", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Матвиенко, есть практика в столице, в других регионах, когда стоит здание с отдельными входами для мужской и женской консультаций. Она уточнила, что уровень бесплодия растет, а своевременная врачебная помощь может помочь спасти семьи. Матвиенко предложила участникам форума учитывать опыт Москвы.

Ранее российский Минздрав назвал оптимальный возраст для беременности и рождения ребенка. Для женщин благоприятным периодом считается возраст от 18 до 35 лет. Мужчины же могут зачать ребенка даже в старшем возрасте, однако в каждым годом вероятность будет уменьшаться.