Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 08:00

Мэр Москвы

Собянин: в усадьбе "Коломенское" завершилась реставрация Сытного двора

Собянин: в усадьбе "Коломенское" завершилась реставрация Сытного двора

Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации Сытного двора в "Коломенском"

Сергей Собянин сообщил о новом подходе в оказании сердечно-сосудистой помощи

Собянин поздравил школьников с успехом на чемпионате RoboCup в Абу-Даби

Собянин: в Конькове и Обручевском районе построят и обновят более 3 км дорог

Собянин: к сентябрю 2026 года построим и реконструируем около 120 зданий школ

Собянин: завершается второй этап комплексного благоустройства парка "Сокольники"

Собянин: два высоковольтных питающих центра будет создано в ТиНАО

Собянин рассказал о строительстве новой дороги на северо-востоке Москвы

"Новости дня": Собянин рассказал о строительстве новой дороги на северо-востоке Москвы

В усадьбе "Коломенское" завершилась реставрация Сытного двора, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Сытный двор появился в XVII веке как часть загородной резиденции царя, потом использовался для разных хозяйственных нужд как гостиница, а затем здесь размещалась земская школа.

За год специалисты отреставрировали фасады памятников, восстановили лепной карниз, пояс над цоколем, белокаменные ступени, стены, потолки, деревянные окна и двери, напольное покрытие из кирпича и паркетной доски. В декабре здесь откроется временная выставка "Романовы. Из Петергофа в Москву".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика