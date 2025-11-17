Собянин: в усадьбе "Коломенское" завершилась реставрация Сытного двора

В усадьбе "Коломенское" завершилась реставрация Сытного двора, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Сытный двор появился в XVII веке как часть загородной резиденции царя, потом использовался для разных хозяйственных нужд как гостиница, а затем здесь размещалась земская школа.

За год специалисты отреставрировали фасады памятников, восстановили лепной карниз, пояс над цоколем, белокаменные ступени, стены, потолки, деревянные окна и двери, напольное покрытие из кирпича и паркетной доски. В декабре здесь откроется временная выставка "Романовы. Из Петергофа в Москву".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.