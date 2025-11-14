Собянин: к сентябрю 2026 года построим и реконструируем около 120 зданий школ

К сентябрю 2026 года в Москве построят и реконструируют около 120 школьных зданий в рамках программы "Моя школа". Как сообщил Сергей Собянин, проекты включают полное обновление инфраструктуры.

В образовательных учреждениях создают современные медиатеки, просторные рекреации с театральным оборудованием и зоны отдыха. За 2024–2025 годы в столице уже полностью реконструировали 55 школ и построили 40 новых зданий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.