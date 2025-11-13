Столичные школьники могут получить допбаллы к ЕГЭ на предпрофессиональном экзамене

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Школьники могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ на столичном предпрофессиональном экзамене – конкурсе "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал". Регистрация на него открыта до 1 декабря, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что столичное образование создает все условия для углубленной подготовки учащихся к итоговым экзаменам. Выпускникам стараются предоставить возможности улучшить результат для успешного поступления в вузы.

По ее словам, участники конкурса могут показать свои навыки и знания в инженерном, медицинском, кадетском, психолого-педагогическом, предпринимательском, медиа- и IT-направлении.

Сдать предпрофессиональный экзамен также могут школьники из других регионов страны – для них предусмотрен очно-дистанционной формат. В 2024 году в конкурсе приняли участие свыше 33 тысяч человек из 32 субъектов России, добавила заммэра.

Ракова указала, что по итогам экзамена около 5 тысяч московских школьников стали победителями и призерами, а также получили дополнительные баллы при поступлении.

"Конкурс межпредметных навыков и знаний "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал" пройдет с 8 декабря по 20 марта и будет состоять из двух этапов – теоретического и практического", – уточнила вице-мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что число школ с предпринимательскими классами в столице выросло с 44 до 223. Это направление входит в топ-3 наиболее популярных предпрофессиональных классов. В этом учебном году около 11,4 тысячи ребят учатся в таких классах, что в 8 раз больше показателей 2021-го.