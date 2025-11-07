Более 2,5 тыс психологов помогают московским школьникам справляться с нагрузкой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 2,5 тысячи школьных психологов столицы прошли курсы повышения квалификации и теперь регулярно участвуют в супервизиях для обмена опытом, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, теперь специалисты не только помогают при возникших трудностях, но и активно работают на их предупреждение.

"Современные дети растут в условиях высокой учебной и социальной нагрузки, постоянного потока информации и ожиданий. Важно, чтобы школа была не только местом обучения, но и пространством доверия и эмоционального благополучия", – подчеркнула Ракова.

Она отметила, что психологи активно помогают детям в периоды адаптации – при переходе в новую школу, формировании класса или подготовке к экзаменам.

Кроме того, особое внимание будет уделено работе с родителями – планируются регулярные лекции и встречи, где психологи расскажут, как поддерживать подростков в стрессовых ситуациях.

Обратиться за помощью можно не только в школе, но и по круглосуточному телефону 051 или через онлайн-чат "мырядом.онлайн".

