Собянин: каждый третий школьник Москвы участвует во Всероссийской олимпиаде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Каждый третий московский ученик принимает участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Это более 500 тысяч ребят, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, в 2024 году был установлен рекорд – 1 863 диплома. Это на 40% больше, чем в 2023-м. Победители и призеры были из каждой второй столичной школы.

"Для сравнения: в 2010-м москвичи завоевали всего 278 дипломов, а награды получили ученики только 74 школ", – уточнил градоначальник.

Такой прогресс он назвал результатом уникальной системы подготовки олимпиадников, выстроенной в Москве. С детьми работают учителя, преподаватели университетов и студенты ведущих вузов.

Кроме того, школьники посещают лекции и семинары, встречаются с учеными и экспертами, решают практические задания и создают собственные проекты. В частности, московские сборные по физике и биологии занимаются в МГУ имени Ломоносова, по труду – в РУДН, по праву – в МГИМО.

Некоторые ребята, продолжил Собянин, также одерживают победу в нескольких дисциплинах Всероссийской олимпиады. Например, 11-классник Тихон Гуляев не раз становился лучшим по географии и в прошлом учебном году выиграл состязание по МХК.

В свою очередь, 10-классник Михаил Сакмаров стал призером по обществознанию, а теперь планирует занять первое место по истории, искусству и экологии.

В этом учебном году Всероссийская олимпиада школьников проводится по 28 направлениям, в том числе впервые по искусственному интеллекту. По результатам регионального этапа определится состав московской сборной, которая представит столицу на финале соревнований.

Ранее 25 столичных учеников одержали победу на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Еще 86 ребят получили дипломы призеров. Мэр поздравил школьников с достижением и пожелал, чтобы в дальнейшем учеба приносила удовольствие, любопытство и гордость за собственные знания.