Беспилотные грузовики проехали более 10 млн километров по трассам "Автодора"

Беспилотные грузовики преодолели более 10 миллионов километров по трассам государственной компании "Автодор". Счетчик пробега работает на трассе М-11 "Нева" и Центральной кольцевой автодороге.

Как пояснили в министерстве транспорта, сбор и анализ данных о пробеге позволит объективно оценить технологическую зрелость инновационного транспорта. По специальным маршрутам курсируют более 60 беспилотных грузовиков.

