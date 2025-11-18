Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 16:30

Транспорт

Беспилотные грузовики проехали более 10 млн километров по трассам "Автодора"

Беспилотные грузовики проехали более 10 млн километров по трассам "Автодора"

МВД России предложило ввести ответственность за допуск детей к питбайкам

"Это Москва": эволюция метро: 1980–2020

Беспилотную "Ласточку" запустят в Москве в следующем году

"Это Москва": эволюция метро

"Деньги 24": в России зафиксировали тенденцию к снижению числа автовладельцев

"Новости дня": более 50 важных дорожных проектов реализовали на западе Москвы

"Это Москва": как устроено метро

Маршруты-переправы от Северного речного завершили работу

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 ноября

Беспилотные грузовики преодолели более 10 миллионов километров по трассам государственной компании "Автодор". Счетчик пробега работает на трассе М-11 "Нева" и Центральной кольцевой автодороге.

Как пояснили в министерстве транспорта, сбор и анализ данных о пробеге позволит объективно оценить технологическую зрелость инновационного транспорта. По специальным маршрутам курсируют более 60 беспилотных грузовиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика