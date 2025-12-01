Форма поиска по сайту

Новости

01 декабря, 15:56

Транспорт

Более 375 тыс поездок совершено на электросудах Москвы за осень

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 375 тысяч поездок было совершено на электросудах Москвы этой осенью, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Это комфортный, безопасный и быстрый способ передвижения. Электросуда не вредят экологии и при этом могут курсировать по Москве-реке круглый год", – цитирует его пресс-служба столичного департамента транспорта.

Он добавил, что сейчас московский электрофлот полностью укомплектован и включает в себя 31 судно.

Ранее Ликсутов рассказал, что в 2026 году в Москву поступят 8 новых электросудов. Таким образом, их количество достигнет 39. Он также напомнил, что с момента запуска регулярного речного движения в городе в 2023 году на электросудах было совершено свыше 2,5 миллиона поездок.

Около 40 новых судов планируют построить в ближайшие 5 лет в Москве

транспортгород

