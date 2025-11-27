Собянин подписал закон о штрафах за рекламу и надписи на кассах речных трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал закон, который расширил перечень инфраструктурных объектов городского транспорта, за нанесение надписей и рекламы на которые наступает административная ответственность. Документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Согласно Кодексу Москвы об административных правонарушениях, гражданам за нанесение рекламы, изображений и надписей на объекты инфраструктуры городского транспорта грозит штраф в размере 3–5 тысяч рублей. Наказание должностным лицам составит от 35 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 50 до 150 тысяч рублей.

К инфраструктурным объектам относятся остановки общественного транспорта, пункты и автоматы продажи билетов наземного транспорта, метро, дорожные знаки с обозначением мест остановок, информационные табло, указатели, элементы трамвайных путей, стрелочные посты, опоры контактной сети троллейбуса и трамвая.

Но в перечне отсутствовали пункты и автоматы для продажи билетов на водном транспорте общего пользования, дорожные знаки, информационные табло, указатели, а также иные сооружения, которые находятся в собственности Москвы и предназначены для обслуживания автотранспортом и городским наземным электротранспортом.

Ранее полицейские задержали на юге столицы распространителя рекламы наркотиков. Сотрудники учреждения во время патрулирования заметили многочисленные надписи с рекламой запрещенных веществ на фасадах домов по Кантемировской улице.

На основе видеозаписи удалось установить время правонарушения и внешность злоумышленника. Эти сведения были переданы полиции, и вскоре мужчину задержали. Он привлечен к административной ответственности.

