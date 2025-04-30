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30 апреля, 15:01

Экономика

ФАС возбудила дело против Т-Банка за нарушение закона о рекламе

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила у Т-Банка признаки несоблюдения требований законодательства о рекламе и возбудила дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии ФАС, рекламный ролик Т-Банка вводил клиентов в заблуждение. В видео рекламировалась возможность бесплатного снятия наличных, однако дополнительные условия были указаны мелким шрифтом и демонстрировались недостаточно долго для восприятия.

ФАС пришла к выводу, что подобная подача информации лишала клиентов возможности сделать осознанный выбор. Банку грозят меры административного воздействия, если нарушения подтвердятся.

Ранее суд в Москве взыскал с сети суши и роллов "Ебидоеби" 300 тысяч рублей за использование песни Instasamka "За деньги да".

Иск подал директор певицы Максим Столяров. Он заявил, что незаконная переработка текста и музыки, а также использование фонограммы осуществлены в коммерческих целях.

Теперь в компании намерены обжаловать решение суда.

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экономика

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