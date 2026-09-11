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11 сентября, 08:30

Происшествия

Два жилых дома повреждены в Волгограде из-за массированной атаки БПЛА

Фото: 123RF/aapsky

Два многоквартирных дома повреждены в Красноармейском районе Волгограда в результате массированной атаки беспилотников. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города.

Уточняется, что повреждены дома № 36 и 51 на улице Героев Малой Земли. Для жителей на территории школы № 64 открыт пункт временного размещения (ПВР). Также к домам поданы автобусы большой вместимости для обогрева тех, кто не воспользовался ПВР.

В администрации добавили, что в ПВР организованы спальные места и горячее питание. Сейчас жителей в пункте нет, он будет работать до окончания работы оперативных служб.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в Волгограде из-за атаки пострадали два человека. Уточнялось, что ранения получили двое мужчин 55 и 42 лет, их доставили в больницу. Кроме того, обломки упали на территорию промышленного предприятия на юге Волгограда.

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