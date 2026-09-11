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11 сентября, 07:56

Происшествия

Более 90 БПЛА и ракет сбиты в 12 муниципалитетах Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Более 90 беспилотных летательных аппаратов и ракет уничтожены в Ростовской области минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Атака отражена в Таганроге, Новошахтинске и еще 10 районах: Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Волгодонском, Чертковском, Боковском, Азовском, Аксайском, Шолоховском, Кашарском.

В Миллеровском районе из-за падения обломков БПЛА повреждены 10 частных домов и хозяйственные постройки. Пострадали кровли, двери, остекление. Пострадавших нет. В Тарасовском районе обломки БПЛА вызвали возгорание сухой травы. Пожар ликвидирован, пострадавших также нет.

Ранее из-за ночной атаки БПЛА на Воронежскую область погибла женщина 1983 года рождения. Выяснилось, что на частный дом, где находилась местная жительница, упал беспилотник. После ЧП начался пожар. Кроме того, травмы получили два человека. Им оказали медпомощь на месте.

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