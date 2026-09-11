Средняя зарплата в морском рыбоводстве превысила 1 млн рублей

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1 миллион рублей превысила средняя заработная плата в области морского пастбищного рыбоводства в первом полугодии текущего года. Об этом свидетельствуют данные статистики, передает РИА Новости.

Речь идет о вылове рыбы, выращенной в морских водоемах из мальков, которых разводят искусственно. Сотрудники таких организаций без учета малого бизнеса в среднем получали 1,05 миллиона рублей в месяц.

Свыше 500 тысяч рублей в месяц зарабатывали работники компаний по управлению ценными бумагами – 681 тысяча рублей. В сфере перестрахования средняя зарплата составила 554 тысячи рублей, у управляющих инвестфондами – 553 тысячи, у страховщиков рисков – 526 тысяч рублей. Сотрудники холдинговых компаний получали в среднем 514 тысяч рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Показатель учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

Ранее москвичи назвали справедливой среднюю зарплату в размере 165 тысяч рублей в месяц. Речь идет о сумме после вычета налогов. Мужчины назвали честным доход в размере 190 тысяч рублей, женщины – 140 тысяч рублей.