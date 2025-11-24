Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 17:58

Технологии
Главная / Новости /

Киберэксперт Горелкин: с ИИ не нужно делиться личной информацией

Киберэксперт порекомендовал не делиться с ИИ личной информацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С нейросетью не следует делиться информацией, которую пользователь не готов увидеть в открытом доступе. Относиться к общению с алгоритмом нужно так же, как к общению на публичном форуме, заявил в беседе с Москвой 24 эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

Так он прокомментировал новость о том, что в России зафиксировали значительный скачок числа обращений к ИИ-помощнику для расшифровки медицинских анализов. С мая по октябрь этого года число таких промтов к искусственному интеллекту увеличилось более чем в 8 раз, а доля тех, кто обращается к ИИ за рекомендациями по дальнейшим действиям, выросла с 4 до 41%.

"Рост числа запросов к нейросетям на медицинские и психологические темы действительно очень велик и продолжает увеличиваться. Это связано в первую очередь с низким порогом входа: человеку психологически проще задать вопрос безличному алгоритму, чем искать специалиста, открываться и рассказывать о проблемах другому", – сказал Горелкин.

Он назвал серьезной проблемой рост количества запросов к ИИ психологического характера. По его наблюдениям, психологи фиксируют увеличение числа разводов из-за того, что вместо обращения к специалистам люди советуются с нейросетью.

"Алгоритм, стремясь поддержать пользователя, часто однобоко поддерживает его точку зрения, рисуя упрощенную картину, где партнер предстает исключительно виновным, хотя реальные отношения и человеческая психология гораздо сложнее", – пояснил эксперт.

Говоря о медицинских запросах, он рассказал, что ИИ может давать нормальные общие советы и обращать внимание на определенные симптомы, чтобы позже пользователь мог сообщить о них врачу. Однако разработчики нейросетей осознают риски и поэтому внедряют дисклеймеры о том, что ИИ не является специалистом.

"Важно понимать, что нейросеть знает меньше, чем профильный специалист, а медицина – очень сложная и индивидуальная дисциплина. Один и тот же симптом, например повышенный сахар в крови, у разных людей может иметь совершенно разное объяснение. Поэтому, хотя нейросеть и может быть первым шагом для получения общей информации, она ни в коем случае не должна заменять консультацию с квалифицированным специалистом", – уточнил Горелкин.

Он указал, что прямая привязка информации к конкретной личности маловероятна, но любые данные, в том числе медицинские, могут быть использованы для обучения алгоритмов и улучшения качества ответов.

"Хотя никто явно не укажет, что конкретная информация поступила именно от вас, сами данные могут быть использованы в обобщенном виде для формирования будущих ответов", – заключил эксперт.

Ранее исследование дейтинг-центра показало, что 70% мужчин и 59% женщин готовы обратиться за советом по отношениям к ИИ. При этом 42% опрошенных мужчин уже обсуждают с нейросетью личную жизнь, еще 34% готовы попробовать. Женщин оказалось меньше – 24% обращаются к ИИ за советом, еще 54% заявили о готовности сделать это.

Эксперт Юрий Васильев рассказал, почему опасно спрашивать о здоровье у ИИ

Читайте также


технологииэксклюзив

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика