09 декабря, 13:23

Политика

В Кремле зафиксировали много детских обращений по ситуации вокруг Roblox

Фото: 123RF.com/diegothomazini

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о большом числе обращений, которые поступили от детей по поводу ситуации с блокировкой игровой платформы Roblox.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что не владеет информацией о якобы желании российских детей покинуть страну из-за блокировки игры, о чем ранее сообщала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Утром 3 декабря российские пользователи пожаловались на сбой в работе Roblox. Онлайн-платформа не открывалась ни через мобильное приложение, ни через сайт.

Спустя время Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к Roblox. Решение было принято в связи с выявлением массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. В ведомстве указали, что мониторинг игры не раз подтверждал неспособность модераторов обеспечить безопасность материалов.

Глава думского комитета по информполитике, технологиям и связи Сергей Боярский назвал решение Роскомнадзора верным и своевременным. По его словам, сама игра не представляла угрозы, но в чатах появилось много мошенников, которые требовали от детей фотографировать банковские карты родителей, а затем похищали средства.

Однако позднее Мизулина сообщила, что планирует направить в Роскомнадзор жалобы россиян по поводу блокировки Roblox. По словам главы Лиги безопасного интернета, ей поступают десятки тысяч писем по этой теме. Она подчеркнула, что разделяет обеспокоенность людей на фоне произошедшего.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко назвал возмущение Мизулиной по данному поводу необоснованным. Он подчеркнул, что платформы не блокируют "просто так". По его словам, это является крайней мерой воздействия.

Мошенники выманили у школьницы 82 тыс рублей, пообещав обход блокировки игры Roblox

