09 декабря, 15:44

Безопасность

Мизулина предложила задействовать ИИ в поиске педофилов на онлайн-ресурсах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина предложила задействовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы искать преступников, включая педофилов, на онлайн-ресурсах.

Она считает, что существующие меры не решают проблему комплексно, поэтому предложила найти новые подходы. Только за последние дни Мизулина получила более 63 тысяч писем от школьников, студентов и родителей, обеспокоенных безопасностью детей в Сети.

Кроме задействования ИИ, стоит создать специальные подразделения в правоохранительных органах, чьи сотрудники будут обладать специализированными навыками по розыску преступников, уверена глава ЛБИ.

Она привела в пример заблокированную платформу Roblox. Мизулина уверена, что к платформе есть вопросы по отдельным моментам и внутриигровому общению в целом, так как известны случаи, когда извращенцы пытались вступить в диалог с детьми. Но преступники будут проникать в любую онлайн-среду, где есть дети.

"Может быть, пора искать другие варианты борьбы с педофилами и провокаторами, которые лезут в детскую среду в Сети? Решает ли вообще блокировка ресурсов проблему доступа незнакомцев к детям?" – задалась вопросом глава ЛБИ в своем телеграм-канале.

Кроме того, дети не перестанут играть мгновенно – они будут искать варианты для обхода блокировок. Поэтому нужно разработать альтернативы в виде интересных и доступных секций и кружков. Мизулина обратила внимание, что массовый обход блокировок с самого детства формирует пренебрежительное отношение к решениям государства.

"Молодежь не понимает причины ряда принимаемых решений. Им не дают четкие пруфы и разъяснения, а они давно привыкли перепроверять все, даже слова своих родителей. В итоге из-за этого формируется недопонимание и недоверие. Это плохо, и меня это тревожит", – резюмировала она.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox 3 декабря. В ведомстве отмечали, что мониторинг игры неоднократно подтверждал неспособность модерации обеспечить безопасность материалов. После этого Мизулина заявляла, что после блокировки платформы каждый второй ребенок в возрасте 8–16 лет хочет уехать из России.

Кроме того, мошенники стали предлагать детям в соцсетях и мессенджерах восстановить доступ к игре Roblox за плату. Под таким предлогом они похищают средства со счетов родителей и получают доступ к платежным сведениям.

безопасностьтехнологии

Яндекс.Метрика