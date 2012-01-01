Блогер Андрей Рассказов перечислил лучшие подарки для фанатов технологий

Новогодние подарки для любителей технологий – это всегда нелегко по многим причинам. Технообозреватель Андрей Рассказов подобрал гаджеты, которые понравятся абсолютно всем, и даже если они не станут частью жизни счастливчика, то как минимум порадуют в моменте.

SUP Game Box

Начнем с подарка в последнюю минуту. В конце концов, кто же занимается этим заранее?

Игровая приставка SUP Game Box (цена – 1 000 рублей) – это маленькое устройство из Поднебесной имеет 400 установленных игр. Визуально напоминает Game Boy, хотя есть версии с разной внешностью и возможностями – мы тут говорим о самой базовой.

Игры эти 8- или 16-битные, то есть с Dendy или Sega – "Танчики", "Боевые Лягушки", Mario и многое другое. За 1 000 рублей это мог бы быть сувенир или безделушка, а тут целая игровая консоль с ретроиграми. Для тех, кто их помнит, будет гарантированное сведение олдскул, а для детей – интересный артефакт из прошлого.

Браслет Xiaomi Smart Band 9

Это база и так называемая основа за примерно 3 000 рублей. Такой должен быть у каждого если не на руке, то в ящике стола. Потому что гаджет отличный и отслеживает все показатели активности человека, о которых вы можете подумать.

От батареи живет неделю и имеет почти бесконечный вариант аксессуаров и ремешков. Это все делает браслет универсальным подарком, который может стать ежедневным компаньоном как для вашего друга, так и для ваших детей, родителей и даже бабушек и дедушек.

Для девушек есть набор функций по отслеживанию циклов, что тоже может быть полезным. Да и вообще двигаться и быть активным нужно всем. А за такой ценник это максимально демократично.

Пауэрбанк на 10 000 мАч

Портативная зарядка, скорее всего, есть почти у всех. Но лично я столкнулся с тем, что у меня штуки три валялись где-то по дому и я ими не пользовался, потому что у них были уже устаревшие разъемы для зарядки. Мне стало лень искать провода, которые где-то запрятаны по коробкам, а от телефона уже не подходит.

И вроде они есть, но и не пользуешься из-за неудобства. Так что это такой подарок, который точно пригодится в хозяйстве, но сам себе вроде и не купишь. Потратить на это можно до 3 000 рублей.

Превосходные зарядки делает бренд Anker, но они могут быть дорогими, зато качество. Понятный выбор для всех и каждого – Xiaomi, а также новый бренд Como от "Яндекса". Эти точно будут бюджетными, а последние выделяются минималистичным дизайном.

Наручные часы Casio из линейки Vintage

Это подарок от известного бренда, а не трата, если быть честным (до 3 000 рублей). Скорее всего, у гика уже есть такие, но если по какой-то причине еще нет – вы не оставите его равнодушным. Это и технологично, и доступно, и красиво. Часы напоминают дизайн легендарных моделей Casio из 1990-х, который стал классикой и, да, винтажем. Нет, они не умные, нет, они ничего не умеют, они просто красивые.

Умные часы CMF Watch Pro 2

Это часы от нового бренда CMF (около 6 000 рублей), который сделали руководители бренда Nothing (когда-то сделали OnePlus). Да, сложная схема, но говоря проще – это не ноунеймы. За брендом стоят отличные ребята, инженеры и дизайнеры.

Они отслеживают классический набор параметров: пульс, насыщенность крови кислородом, общую активность, сон и много дургое. Часы отлично работают как с Android-устройствами, так и с iOS, так как у них собственная операционка.

Ну и нельзя не сказать: они чертовски красивые, да еще и безель можно заменить простым движением руки, не говоря уже о ремешках.

Умная колонка "Станция Миди"

Выбирая в подарок умную колонку, стоит уточнять у человека, что ему интересно и важно. Но "Станции" – это максимально широкий продукт для всех и один из самых простых в использовании и настройке.

"Станция Миди" – это оптимальный гаджет за примерно 13 000 рублей. Она небольшая, с экранчиком и прекрасным звуком. Такая сможет отлично играть даже в небольшой гостиной и устроить вечеринку.

К тому же она поддерживает подключение умных Matter- и Zigbee-устройств: лампочки, LED-ленты, умные замки, камеры, розетки, датчики, выключатели и так далее. Список этих устройств может быть бесконечным.

Набор устройств для умного дома

Такие наборы есть и у "Яндекса", и у Сбера, и у Xiaomi. Обойдется вам это примерно в 15 000 рублей. Тут просто выбираем то, что нравится больше, и берем. Как правило, они все поддерживают современные стандарты подключений, так что с умными колонками или с приложениями умного дома будут работать как на Android, так и на iOS.

В наборы обычно входит одна или две лампочки, розетки и датчики с некоторыми вариациями. И это отличный конструктор умного дома для любого гика. Это может быть как начальный уровень сборки, так и сборки более сложных сценариев в приложениях. Короче, можно дарить с фразой: "Развлекайся!" Потому что это как реальные пазлы – будет требовать времени и вовлечения.

Хорошие наушники

Сейчас новый писк моды – проводные наушники. Можете найти в интернете проводные Apple Earpods – это классика, они стоят около 3 000 рублей, и у них есть микрофон, по которому ваш голос будет слышен четче, чем с беспроводными даже за 50 000.

Но можно сделать шаг вперед и посмотреть на другие бренды Sony или Sennheiser. А можно обратить внимание на китайских производителей вроде Fiio: у них есть отличные FD3 или FD3 Pro (до 16 000 рублей) – прекрасное качество звука и исполнения самих наушников. Или бренд KZ Acoustics, которые делают классные арматурные наушники. Например, версия AS16 Pro обойдется вам примерно в 11 000 рублей. Тут тоже и звук и качество – все на месте. А за свою стоимость вы получите сильно больше в сравнении с упомянутыми выше брендами, в которых точно есть наценка на логотип.

Умные часы от всех брендов и всех калибров (ну почти)

Apple Watch SE 2, Galaxy Watch 7 и Huawei Watch GT 5 – мои личные претенденты на лучшие по соотношению цена – возможность. Последние при этом будут работать на любом смартфоне и с любой операционкой. А они самые живучие (10 дней в среднем у меня). Две первые версии идеальны для носителей одноименных смартфонов, потому что там человек получает экосистемность. Но и в том и в другом случае это всего сутки работы от полного заряда батареи, что по современным меркам уже смешно, если быть честным. Цена вопроса в этой категории – до 40 000 рублей.

Смартфон мечты

Цена – до 500 000 рублей. Да, она может показаться странной, но именно столько стоит Huawei Mate XT. Он был у меня на тесте, и это действительно крайне любопытный девайс "не для всех".

Но если мы говорим про оптимальные устройства, то на флагманский смартфон сегодня вы потратите около 150 000 рублей неважно, какого бренда: Samsung, iPhone, Pixel и так далее.

Правда, смартфон рекомендовать странно, потому что это как рекомендовать зубную щетку для кого-то, с кем я не знаком. Но если вы решаетесь на такой подарок, то значит, уже знаете, что дарить. Но рекомендую в добавок к смартфону сразу дарить базовый чехол и быстрый блок для зарядки (те же Anker или Commo делают отличные).

В целом подарки это сложно, поэтому если вы все еще читаете этот текст в поисках идей, то после того, как праздник закончится, не забудьте сказать своему другу/подруге следующее: "Пожалуйста, заведи вишлист". Это очень простая технология, для которой нужно приложение. Внутри надо собрать все, что хочется, и выбор подарка станет гораздо проще для всех вовлеченных в процесс.

Но, надеюсь, я облегчил поиски. Пользуйтесь на здоровье!