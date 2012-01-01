Техноблогер Андрей Рассказов назвал лучшие фитнес-гаджеты 2024 года

Техноблогер Андрей Рассказов поможет разобраться в огромном множестве носимых фитнес-устройств и подобрать наиболее оптимальное под индивидуальные запросы.

Часы и браслеты

Судя по количеству народа в моем спортзале, люди решили как можно скорее привести себя в форму к Новому году. Как завсегдатай я не сильно рад, но и людей понять могу. А еще могу им помочь – ведь многие занимаются либо вообще без гаджетов, либо исключительно с Apple Watch, а ведь альтернатив получше огромное множество.

Но нельзя не начать с Apple Watch, потому что люди с iPhone слегка ограничены в выборе. А лучшие умные часы для них по прежнему Apple Watch SE 2: они умеют отслеживать все необходимые активности, водонепроницаемы и стоят около 26 000 рублей.

Рассматривая их, а не номерную версию, вы теряете Always On-дисплей и возможность замера ЭКГ. В остальном они не сильно отличаются от старших собратьев.



Но на рынке умных устройств уже какое-то время новый игрок – это маленький браслет без дисплея, но большими возможностями по отслеживанию показателей. Последняя версия браслета называется Woop 4.0.

Делают его американцы и считают себя iPhone в мире фитнес-браслетов. Дизайн действительно минималистичный, а главное – браслет можно носить на противоположной руке от той, на которой вы носите свои классические часы. Ведь не все хотят отказываться от механических часов как элемента стиля.

Измеряет браслет классический набор показателей: активность, пульс, насыщенность крови кислородом, температуру, сон, стресс и бесконечное количество тренировок.

От одного заряда батареи браслет проработает около 3–4 дней, что подозрительно мало для устройства без дисплея, когда есть тот же Xiaomi Mi Band 9.

Но самое любопытное – это приложение. Оно призвано геймифицировать все ваши показатели здоровья, давая вам оценки. То есть не просто "вы спали 7 часов, и вот ваша разбивка в процентах между глубоким сном, легким и поверхностным". Тут дается оценка каждому вашему показателю: для сна, например, есть показатель "задолженности". Если вы плохо спите всю неделю, долг растет – тем самым браслет как бы говорит вам, что рано или поздно придется хорошенько выспаться. И так со всеми показателями.

Очень интересная концепция и крайне притягательный девайс, но есть у него и негативная сторона. И это приложение. Дело в том, что его использование требует подписки, и оплачивать ее нужно ежемесячно или ежегодно. Без оплаченной подписки браслет превратится если не в тыкву, то в обычный пульсометр.

Стоит сам браслет около 20 000 рублей, но я бы рекомендовал сразу найти версию за 30 000 рублей, которая идет с годовой подпиской в комплекте. Этого точно хватит, чтобы решить для себя, стоит ли оно того. А есть еще версии Whoop 4.0 с рукавом, который вы натягиваете на бицепс, и гаджет остается там. Особенно полезно для людей, которые занимаются контактными видами спорта.

Но есть и еще один аксессуар – боксеры. Да, можете купить специальные трусы от бренда, где в резинке будет специальное место для размещения браслета. Уж не знаю, кто захочет спрятать гаджет так глубоко под одеждой, но опция есть – это ли не главное.



Нельзя обойти стороной уже упомянутый Mi Band 9, который теперь называется Xiaomi Smart Band 9. Один из лучших умных браслетов на рынке по соотношению цены и качества. Все-таки сложно найти фитнес-браслет с таким же количеством возможностей за примерно 3 000 рублей.

Что умеет: отслеживает активность, измеряет пульс, насыщенность крови кислородом, сон и бесконечное количество тренировок. Как точно измеряет? Это большой вопрос, но за эти деньги оно и не так важно.

Работает браслет отлично и на Android, и на iOS, потому что все функции завязаны в одном приложении Mi Fit.

Автономность – от 5 до 10 дней, с Always On экраном и без.

Приложение отличное, в нем все предельно понятно. Но оно классическое в том смысле, что перед вами просто набор цифр о том, как много шагов вы сделали, какой у вас пульс и так далее. Более широкий набор данных всегда есть после тренировок, но даже если взять всю совокупность данных из приложения, то можно сказать, что оно вас никак не подначивает улучшать свою активность. Ну кроме классических напоминаний о том, что пора встать и подвигаться.

Интересное в этом году с этим браслетом – набор аксессуаров. Потому что количество браслетов просто зашкаливающее, и это я говорю только про официальные от Xiaomi. Но есть дополнительные – например держатель на кроссовки. С таким браслет куда точнее будет определять ваши шаги во время бега. Есть и держатель в виде кулона: тут вы тоже ограничиваете функционал отслеживанеим шагов и общей активности, но получаете на шею модный аксессуар.



Среди Android Wear часов одними из лучших все еще остаются Galaxy Watch 7. Часы от Samsung прекрасно сделаны и неплохо выглядят. В этом году даже появилась версия Galaxy Watch Ultra, которая копирует внешнюю эстетику и функционал Apple Watch Ultra.

Часы умеют: измерять пульс, насыщенность крови кислородом, ЭКГ, сон, стресс, общую активность и бесконечное количество тренировок.

Да, это одни из лучших часов на Android Wear на рынке, но не стоит забывать, что таких вообще-то совсем не много. Ну и цена у них приятная – около 22 000 рублей за номерную версию и около 60 000 за версию Ultra. А вот автономность не стала сильно лучше в этом году. На полном заряде часы проживут максимум пару дней, но более реалистично будет сказать, что это часы на целый день и ночное измерение качества сна.

Приложение становится все лучше у Samsung, оно дает понятные цифры и показатели, плюс рядом с каждым из них есть приписка, насколько ваши личные цифры далеко от усредненного идеального показателя человека вашего возраста и комплекции (все эти параметры задаются в приложении).



Но есть и более привлекательные носимые устройства по ряду показателей. Например, самые бюджетные симпатичные часы – CMF Watch Pro 2.

Это бюджетное подразделение компании, которая делает Nothing Phone, и этим ребятам можно доверять. Часы работают на собственной операционке, так что их можно без проблем подключить к iOS- и Android-устройствам.

Отслеживают: пульс, насыщенность крови кислородом, общую активность и бесконечное количество тренировок.

У часов две особенности о которых всем надо знать. Первая – хороший дизайн. Часы круглые и минималистичные. Никаких украшательств, они – функция, а не высказывание. Впрочем, не с оранжевым ремешком.

Они влагозащищенные, и самое главное – на них можно менять безель. Просто докупаем другой, который вам нравится, и переставляем. Все работает на специальных защелках, и вы точно ничего не потеряете.

Вторая – цена: стоят часы меньше 7 000 рублей. За эти деньги вы получаете дизайн, кучу функций по отслеживанию активности и 11 дней автономности (около 5–6 при постоянном использовании).



Предыдущую версию следующих часов я в прошлом году окрестил лучшими умными часами для любых платформ. В этом году они сменили цифру в названии – Huawei Watch GT5 (есть версия Pro).

Они тоже работают на собственной операционке, поэтому отлично функционируют и на iOS, и на Android, и на Harmony OS (это устройства Huawei). Их самое главное преимущество над всеми устройствами из списка – автономность на уровне двух недель. А если включить Always On, то около 10 дней без подзарядки. И это со всеми умными функциями и умным отслеживанием пульса, но без активного использования GPS.

В России сейчас вообще трудно рекомендовать устройства с GPS из-за трудности работы систем в больших городах вроде Москвы. Но он тут есть, он двухдиапазонный, и вы можете отслеживать свои приключения на природе крайне точно.

Что часы умеют: следят за пульсом, насыщенностью крови кислородом, температурой кожи, уровнем стресса и даже эмоциональным состоянием, качеством сна и все это с огромным количеством тренировок.

Собственно, часы вообще про велнесс: помимо тренировок и общей активности, в них можно следить за потребляемыми калориями. На часах и в приложении даже есть отдельное меню для этого, куда можно записывать продукты или блюда, которые либо уже расписаны по БЖУ, либо можно самостоятельно добавить что-то свое.

Короче, если задаться целью, они могут стать отличным тренером и диетологом в одном. Потому что приложение, помимо цифр, говорит о том, насколько эти цифры хороши в сравнении со средними значениями. Но помимо этого, приложение дает кучу советов, как достичь лучших параметров. Не досыпаете свою норму – вот вам варианты. Постоянно в стрессе – вот несколько рекомендаций. И так далее.

GT5 обойдутся вам в среднем в 15 000 рублей за версию на 46 мм.

Про умные функции, уведомления и так далее молчу – они есть на всех часах. Есть всего два исключения из списка – часы Apple плохо или совсем не работают на Android-смартфонах, а часы на Android Wear плохо или совсем не работают на iPhone. Но большинство списка работает отлично и там, и там.

Умные кольца

Ну и последнее – умные кольца. Последние пару лет рынок был фактически монополизирован брендом Oura и их третьей версией умного кольца. Они работают с любой операционкой: носите их на пальце и они отслеживают пульс, температуру, насыщенность крови кислородом, сон и общую активность. Они не позволяют следить за огромным количеством тренировок, но что-то они могут. Правда, в зал я бы их с собой не брал, все-таки с таким устройством штангу не потягать.

Но если вы хотите следить за сном, не надевая ничего на запястье, это отличное устройство. Есть только пара загвоздок – приложение тоже распространяется по подписке, а само кольцо стоит около 50 000 рублей. Все это – огромные деньги за возможность следить за показателями везде, кроме фитнес-зала, более-менее незаметно.



Но на рынке появился новый игрок – Samsung со своим Galaxy Ring. В сущности это копия Oura Ring Gen 3, но тут не нужно платить подписку за приложение, кольцо просто работает.

Следит за пульсом, насыщенностью крови кислородом, температурой, сном и спортивными упражнениями. Тут такая же логика: надели на палец и забыли. В зале придется снимать, но в остальном это крайне удобный и незаметный фитнес-ассистент.

Правда, за компактность по-прежнему придется платить. Galaxy Ring можно заказать только из-за рубежа примерно за 50 000 рублей. А еще его нельзя соединить ни с чем, кроме другого устройства Samsung с приложением Samsung Health. Так что это мало того что дорогой, так еще и исключительно экосистемный продукт.

Автономность умных колец из списка – около недели, 4–7 дней в зависимости от вашей активности.

Что же брать?

Каких-то четких победителей тут явно нет. Но если хотите именно часы, а не браслет, да еще и бюджетный – CMF Watch Pro 2 вам в помощь. Еще дешевле? Xiaomi Smart Band 9 – ваш друг.

Хотите получить максимум информации по здоровью и высокую автономность – Huawei Watch GT5, одно из лучших соотношений цены и функциональности из списка, если не лучшее.

Ну а если хотите пуститься во все тяжкие, но внутри какой-то экосистемы – Galaxy Watch 7 или Apple Watch SE2, они лучшие в своих экосистемах. И я тут не называю номерные Apple Watch 10 или Galaxy Watch Ultra, потому что и одни,и другие предлагают не сильно больше за свой ценник, чем выбранные мной варианты.

Впрочем, если вы не хотите экономить, то версия Ultra от Galaxy или Ultra 2 от Apple – лучшие из лучших в собственных вселенных. Они умеют буквально все, но живут всего сутки и довольно объемные на запястье. Что те, что другие стоят около 60 000 рублей. Их крайне сложно рекомендовать, но если цена и, прямо скажем, плохая автономность не проблема, не могу вас отговаривать.