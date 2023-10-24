Автономность и внимание к здоровью: что показал тест часов Huawei Watch GT4

Китайская корпорация Huawei представила новые умные часы Watch GT4. Производитель пообещал пользователям множество полезных функций и невиданную автономность – до двух недель работы без подзарядки. Техноблогер Андрей Рассказов протестировал новинку и готов рассказать о ней все любопытные детали.



Фото: Москва 24/Андрей Рассказов

На мой взгляд, Huawei – одна из немногих компаний, которая до сих пор создает умные часы по лекалам классического дизайна. При этом разработчики постепенно обновляют их функции и системы отслеживания активности и здоровья. У меня на тесте оказалась мужская версия новых часов Huawei Watch GT4. Она немного больше женской – 46 миллиметров против 41. Эти часы умеют почти все, что и конкуренты, но с одним важным отличием – способностью работать автономно до двух недель. Но обо всем по порядку.

Дизайн

Внешне Watch GT4, которые попали мне на тест, напоминают модели классических японских и швейцарских марок. Такие ассоциации возникают при виде их металлического корпуса и безеля с минутными обозначениями. На циферблате установлено минеральное стекло. Все это заключено в компактный восьмигранный корпус. У меня есть механические часы, которые толще и гораздо тяжелее по сравнению с новинкой от Huawei.

Гаджетом можно управлять не только через экран, но и с помощью кнопки внизу на правой грани корпуса. Она программируется – можно задать ей команду открывать любое нужное приложение. В моем случае это запуск секундомера. Вверху на правой грани расположена коронка, нажатие на которую открывает меню либо отправляет на экран "домой". Если же щелкнуть на нее дважды, откроется список запущенных приложений.



Фото: Москва 24/Андрей Рассказов

Также с коронкой всячески взаимодействует циферблат, с ее помощью можно менять размер цифр, их цвет и даже анимацию. Производитель и сторонние разработчики предлагают тысячи вариантов – выбор тут практически бесконечный. Корпус и ремешок моих часов черного цвета, при этом всего мужская версия получила четыре вида дизайна. Женская – три, при этом я бы не стал утверждать, что они предназначены только для представительниц прекрасного пола. Если правильно подобрать ремешок, они легко подойдут парням с небольшим запястьем или детям.

Начинка



В Watch GT4 поставили дисплей с AMOLED-матрицей на 1,4 дюйма и плотностью в 326 пикселей на дюйм. Это дает яркое и четкое изображение, которое хорошо видно даже на солнце. Также часы поддерживают функцию Always on Display, которая позволяет увидеть важную информацию, не активируя гаджет.

Здесь нет голосовой диктовки или экранной клавиатуры, при этом с их помощью можно звонить и принимать вызовы. Внутри нет собственной сим-карты или модуля Wi-Fi, так что все данные передаются с телефона по Bluetooth 5,2. Производитель обещает, что часы поддерживают связь со смартфоном на расстоянии до 100 метров. Проверил лично: соединение надежное даже в просторном фитнес-зале. Собеседника при разговоре слышно хорошо, да и от него я жалоб на качество звука не слышал. Хотя, по мне, эта функция нужна разве что, когда находишься за рулем или едешь на велосипеде. Созваниваться по часам в других ситуациях, на мой взгляд, странно.



Фото: Москва 24/Андрей Рассказов

Безусловно, одна из главных фишек этой модели – автономность. В смешанном режиме и без функции Always on Display часы Huawei Watch GT4 способны работать две недели. Но лично мне без этой технологии сложно, так как я привык часто смотреть на циферблат, не поднимая руку. В таком режиме и с некоторыми дополнительными включенными функциями часы живут неделю или чуть больше. При этом можно включить вообще все функции и безостановочное отслеживание показателей здоровья. В таком режиме производитель обещает четыре дня работы гаджета. Подобные цифры не может предложить практически никто из других производителей.

Этим часам все равно, с каким смартфоном работать в связке. Они совместимы как с устройствами на операционной системе Android, так и на iOS. Функционал при этом не обрезается, все работает как положено.

Но есть и недочеты. К примеру, в магазине всего 32 приложения, доступных для установки, – это невероятно мало. А из знакомого там разве что карты и довольно популярные программы для тренировок. Остальное – либо игры, либо что-то утилитарное вроде калькулятора. Кроме того, в часах есть функция, благодаря которой ими можно будет расплачиваться. Также есть отдельный виджет с напоминаниями, который берет информацию из календаря на смартфоне. На этом взаимодействие с контактами или приложениями, по сути, заканчивается.

Мониторинг здоровья

Производитель постарался максимально проработать функции, которые отвечают за физическое состояние владельца часов. Разумеется, в них есть режим тренировки. Часы умеют самостоятельно определять некоторые виды физической активности, например ходьбу, бег или езду на велотренажере. Кроме того, есть список из более чем сотни занятий, которые можно активировать по нажатию кнопки.



Фото: Москва 24/Андрей Рассказов

Watch GT4 умеют отслеживать пульс и насыщенность крови кислородом и даже снимать ЭКГ. С помощью этих и других сведений алгоритмы высчитывают огромное количество данных. Учитывая их, часы подскажут, когда нужно сделать перерыв в тренировке или, наоборот, поднажать, а также сколько калорий удалось сжечь (главное – написать в приложении Huawei Health свой рост, вес и возраст). Само занятие гаджет разделит на разминку, активную часть и отдых.

Важно, что после тренировки часы передают все данные в приложение. Там же появляются советы, как лучше питаться, выполнять упражнения и так далее. Хоть подсказки и не отличаются оригинальностью, некоторые моменты я лично не знал – так что было полезно. Кроме того, в часах есть современная технология отслеживания сна. Спать с ними удобно: с учетом того, что даже большая версия весит около 50 граммов, на запястье они не чувствуются. После пробуждения приложение на смартфоне даст полный анализ отдыха и советы, как его улучшить.

Одна из главных фишек – отслеживание дыхания во сне. Эта функция помогает предупредить об апноэ – остановке дыхательных движений, пока человек спит. Это не только не позволяет наладить качественный сон, но еще и очень опасно для здоровья. Гаджет способен заранее предупредить о возможных рисках.

Датчики стали работать настолько точно, что именно эти часы нашли аномалии в моем сердцебиении. А ведь я тестирую умные устройства от Huawei с момента их появления. В приложении появилось предупреждение о риске экстрасистолии – одного из наиболее часто регистрируемых видов аритмии. Устройства выявляло признаки этой аномалии по несколько раз в неделю. Да, это не самая серьезная проблема, так как она встречается довольно часто даже у молодых. Но и такая мелочь – уже повод обратиться к врачу, чтобы найти причину и контролировать свое состояние. Чем я обязательно займусь.



Фото: Москва 24/Андрей Рассказов

Watch GT4 выдерживают спуск под воду на глубину до 50 метров, так что в них можно и нужно плавать – соответствующие режимы тренировок в настройках имеются. Еще из интересного – возможность следить за своим весом. Приложение будет просить добавлять съеденные за день килокалории и самостоятельно считать израсходованные. Таким образом, на исходе дня видно, тратятся они или накапливаются. В зависимости от цели (похудеть или набрать вес) часы будут давать подсказки, как приблизить себя к желаемому результату.

Еще одна новинка – датчик температуры тела. Изначально кажется, что мерить ее на запястье бесполезно, однако среднесуточные результаты все равно оказываются довольно точными. Особенно актуальна эта функция в период простудных заболеваний, так как она позволяет отследить симптомы на ранних стадиях. А для женщин доработали систему отслеживания циклов. Программа не просто записывает их периодичность, а еще и замеряет температуру, уровень стресса, пульс и другие показатели. На основе этих данных часы предупреждают, скоро ли начнутся самые неприятные дни.

Официальных цен на Huawei Watch GT 4 для российского рынка пока нет. В европейских магазинах они будут стоить от 250 до 350 евро в зависимости от модели. По нынешнему курсу это около 26 и 36 тысяч рублей соответственно.