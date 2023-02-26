Жемчужина звука. Обзор наушников Huawei FreeBuds 5i

Рынок беспроводных наушников наполнен экземплярами на любой вкус, цвет и кошелек. В таком разнообразии разглядеть жемчужину становится все труднее, но модель Huawei FreeBuds 5i по праву может претендовать на это звание. Технообозреватель Андрей Рассказов поделится, чем эти наушники могут удивить меломанов.
FreeBuds 5i – беспроводные наушники от китайской компании Huawei, которые сделаны по всем современным правилам: внутриканальные, с активным шумоподавлением, долгой автономностью и даже влагозащитой. Продаются в трех цветах, по размерам мало чем отличаются от множества других моделей, включая AirPods Pro. Стоят эти наушники всего около 6 500 рублей.
Кейс внешне напоминает морскую гальку – он чуть шероховатый и округлый. С его помощью можно будет трижды полностью зарядить батареи. Сам кейс восполняет энергию только от кабеля, беспроводной технологии не предусмотрено. На корпусе футляра для наушников разместили кнопку для подключения к Bluetooth. Правда, она может и не понадобиться, если гаджет работает на одной из последних версий Android. В этом случае достаточно открыть кейс, и наушники подключатся автоматически. Взаимодействовать устройство будет с любым смартфоном.
Управляются наушники через специальное приложение от Huawei. Лично мне не удалось его обнаружить по поиску в Google Play, так что скачивать придется через сканирование QR-кода на коробке. Главное – разрешить смартфону устанавливать приложение из незнакомого источника.
Приложение интуитивно понятно и работает отлично, с его помощью можно контролировать буквально все. Например, у активного шумоподавления есть три настройки: слабое, среднее и сильное. Предполагается, что дома или в офисе хватит минимального режима, а вот в метро не обойтись без максимума возможностей.
Но должен предупредить: если оставлять сильное шумоподавление активным всегда, в более тихом помещении могут возникнуть неприятные ощущения вплоть до головокружения. Поэтому дома функцию лучше переводить в минимальный режим. Зато на улице шумоподавление работает прекрасно, по этому показателю FreeBuds 5i – одни из лучших на рынке.
Также в приложении есть очень важная функция настройки качества звука. Если выставить максимум и продублировать это действие в настройках Bluetooth вашего смартфона, владелец получит доступ к кодеку LDAC от компании Sony. Благодаря этой технологии наушники передают музыку в наивысшем качестве – лучшем среди всех беспроводных моделей прямо сейчас. Кодек обеспечивает скорость передачи данных почти в 1 Мб/с. Для наушников в этой ценовой категории просто невиданный показатель.
Но услышит ли обычный пользователь разницу? И ответ – да, потому что по сравнению с многими другими моделями она колоссальная. Однако без нюансов здесь не обошлось.
Стриминговые сервисы в среднем передают данные в высоком качестве на уровне 300–350 Кб/с, что почти в три раза меньше пропускной способности наушников. Поэтому, чтобы раскрыть их потенциал, нужно использовать специальные приложения с контентом высокого качества или находить Losless-музыку в приложении Apple Music. Либо перекидывать треки в WAV-формате себе на телефон – иногда исполнители дают скачивать свои альбомы в таком качестве при покупке винила.
При прослушивании музыки через Spotify звучание вполне удовлетворительное, а с помощью эквалайзера можно подчеркнуть басы или высокие частоты. Настроить наушники получится для чего угодно – от блюза или рэпа до классической музыки.
Однако качество звука хоть и отличное, но не выдающееся. Средних частот и баса лично мне не хватило. Кроме того, не так много пользователей смогут раскрыть их настоящий потенциал. Зато те, у кого это получится, будут иметь отличный результат.
Для всех остальных Huawei FreeBuds 5i будут универсальным решением. У них хорошая автономность, богатый выбор настроек, отличное шумоподавление и влагозащита.