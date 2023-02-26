Жемчужина звука. Обзор наушников Huawei FreeBuds 5i

Рынок беспроводных наушников наполнен экземплярами на любой вкус, цвет и кошелек. В таком разнообразии разглядеть жемчужину становится все труднее, но модель Huawei FreeBuds 5i по праву может претендовать на это звание. Технообозреватель Андрей Рассказов поделится, чем эти наушники могут удивить меломанов.



Фото: Андрей Рассказов

FreeBuds 5i – беспроводные наушники от китайской компании Huawei, которые сделаны по всем современным правилам: внутриканальные, с активным шумоподавлением, долгой автономностью и даже влагозащитой. Продаются в трех цветах, по размерам мало чем отличаются от множества других моделей, включая AirPods Pro. Стоят эти наушники всего около 6 500 рублей.

Кейс внешне напоминает морскую гальку – он чуть шероховатый и округлый. С его помощью можно будет трижды полностью зарядить батареи. Сам кейс восполняет энергию только от кабеля, беспроводной технологии не предусмотрено. На корпусе футляра для наушников разместили кнопку для подключения к Bluetooth. Правда, она может и не понадобиться, если гаджет работает на одной из последних версий Android. В этом случае достаточно открыть кейс, и наушники подключатся автоматически. Взаимодействовать устройство будет с любым смартфоном.

Управляются наушники через специальное приложение от Huawei. Лично мне не удалось его обнаружить по поиску в Google Play, так что скачивать придется через сканирование QR-кода на коробке. Главное – разрешить смартфону устанавливать приложение из незнакомого источника.

Приложение интуитивно понятно и работает отлично, с его помощью можно контролировать буквально все. Например, у активного шумоподавления есть три настройки: слабое, среднее и сильное. Предполагается, что дома или в офисе хватит минимального режима, а вот в метро не обойтись без максимума возможностей.

Но должен предупредить: если оставлять сильное шумоподавление активным всегда, в более тихом помещении могут возникнуть неприятные ощущения вплоть до головокружения. Поэтому дома функцию лучше переводить в минимальный режим. Зато на улице шумоподавление работает прекрасно, по этому показателю FreeBuds 5i – одни из лучших на рынке.



Фото: Андрей Рассказов

Также в приложении есть очень важная функция настройки качества звука. Если выставить максимум и продублировать это действие в настройках Bluetooth вашего смартфона, владелец получит доступ к кодеку LDAC от компании Sony. Благодаря этой технологии наушники передают музыку в наивысшем качестве – лучшем среди всех беспроводных моделей прямо сейчас. Кодек обеспечивает скорость передачи данных почти в 1 Мб/с. Для наушников в этой ценовой категории просто невиданный показатель.

Но услышит ли обычный пользователь разницу? И ответ – да, потому что по сравнению с многими другими моделями она колоссальная. Однако без нюансов здесь не обошлось.

Стриминговые сервисы в среднем передают данные в высоком качестве на уровне 300–350 Кб/с, что почти в три раза меньше пропускной способности наушников. Поэтому, чтобы раскрыть их потенциал, нужно использовать специальные приложения с контентом высокого качества или находить Losless-музыку в приложении Apple Music. Либо перекидывать треки в WAV-формате себе на телефон – иногда исполнители дают скачивать свои альбомы в таком качестве при покупке винила.

При прослушивании музыки через Spotify звучание вполне удовлетворительное, а с помощью эквалайзера можно подчеркнуть басы или высокие частоты. Настроить наушники получится для чего угодно – от блюза или рэпа до классической музыки.

Однако качество звука хоть и отличное, но не выдающееся. Средних частот и баса лично мне не хватило. Кроме того, не так много пользователей смогут раскрыть их настоящий потенциал. Зато те, у кого это получится, будут иметь отличный результат.

Для всех остальных Huawei FreeBuds 5i будут универсальным решением. У них хорошая автономность, богатый выбор настроек, отличное шумоподавление и влагозащита.

