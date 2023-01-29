Чем новинки от компании Apple отличаются от предыдущих версий

Компания Apple представила ноутбук MacBook Pro и настольный компьютер Mac Mini с новейшими чипами М2. В интернете уже появились первые тесты и отзывы о самых мощных и производительных продуктах американского бренда. Технообозреватель Андрей Рассказов собрал воедино все, что известно о новинках.

Чипы M2 Pro и M2 Max

Сердце новых устройств стало самым главным их изменением. Чипы по-прежнему создаются по технологии 5-nm, за счет чего остаются тонкими и энергоэффективными. В небольшой презентации на YouTube-канале Apple было упомянуто, что это и есть главные критерии успешности для инженеров компании. В том же ролике утверждается, что чипы по сравнению с предыдущей версией стали мощнее на 20% в вычислительной мощности и на 30% – в графической.

Логика производства осталась прежней. Есть базовый чип М2, а M2 Pro – версия с увеличенным вдвое показателем памяти и пропускной способностью. Вдобавок к этим критериям еще и улучшенной производительностью обладает версия М2 Max.

Но скажу сразу: M2 Max в его самой продвинутой спецификации нужен всего 5% пользователям ПК. Графическую мощность, которой достигает чип, можно задействовать на полную только в программах для проектировщиков и создателей сложной графики к фильмам и сериалам. При этом остальным 90% приложений, включая монтаж видео, для работы нужно гораздо меньше ресурсов. Монтажеру, который работает с видеофайлами на сотни гигабайт, снятыми на кинокамеры, с головой хватит чипа M1 Pro.

Кроме того, с долей скептицизма нужно отнестись к цифрам, озвученным в презентации. Apple заявляет прирост в 20% к вычислительной мощности, однако синтетические тесты показывают данные от 8 до 23%. Так что по большей части 20% – это нечто усредненное и сильно зависит от манеры использования ноутбука или ПК.

Раскрыть потенциал новых процессоров можно, включая одновременно десяток приложений. Если же вы однолюб и весь день пользуетесь только одной программой, то можете даже не заметить улучшений.

MacBook Pro

В новом ноутбуке от Apple я не увидел практически никаких внешних изменений. Но есть приятная мелочь: темно-серая версия поставляется с проводом от зарядки в цвет корпуса. В остальном же, если положить два макбука – один на предыдущем чипе М1 Pro, второй на M2 Pro – даже профессионал не найдет внешних отличий.

Все основные новинки здесь внутри, и к счастью, не только в процессоре. Наконец-то модель получила поддержку HDMI 2.1. Благодаря этому можно передавать картинку в формате 4К в 120 кадров в секунду или 8К 30 кадров в секунду. Также появилась поддержка более быстрых протоколов Wi-Fi 6Е и Bluetooth 5.3. Благодаря им можно получать и передавать по Wi-Fi в два раза больше данных по сравнению с предыдущей версией. Этот же фактор должен положительно сказаться на работе беспроводной технологии обмена данными и файлами AirDrop.

Mac Mini

Настольный ПК от Apple тоже обзавелся новыми чипами. Базовую версию на М2 с минимальными показателями памяти уже сейчас можно заказать в России, стоимость на разных маркетплейсах крутится в районе 70 000 рублей. За эти деньги пользователь получает компьютер, на котором можно монтировать ролики в 4К без каких-либо проблем.

Что касается работы или учебы, то это оптимальный ПК, который можно приобрести для этих нужд. Прямо сейчас Mac Mini на чипе M2 обладает лучшей производительностью на рынке на один потраченный рубль. Это заставляет съеживаться от изумления, потому что мы говорим об Apple, а не о том же Xiaomi.

Если же добавить денег и взять Mac Mini на M2 Pro, можно получить профессиональную рабочую станцию для любых задач. Графика, рендер, монтаж, 3D-анимации – все это и многое другое ему подвластно. Цена за такую версию стартует примерно от 90 000 рублей.

Без нюансов не обошлось

В Apple не смогли дать покупателям самые бюджетные версии своих продуктов именно с теми заявленными характеристиками, о которых говорилось на презентации. В конечном итоге у них вдвое меньшая скорость чтения и записи на внутреннее хранилище. Это значит, что передача файлов с жесткого диска на компьютер и обратно будет идти дольше. Особенно это скажется на работе с большими файлами.

Также стоит обратить внимание на оперативную память. В Apple ее еще называют "объединенной". Если вы находитесь в пограничной ситуации по бюджету, лучше задуматься о версии с меньшим объемом жесткого диска, но с увеличенной "оперативкой". Ведь в этом случае, даже несмотря на медленный накопитель, у вас будет более быстрая система – это гораздо важнее. Тем более сейчас можно купить внешнюю память, которая не будет уступать по скорости внутреннему жесткому диску.

Что в итоге?

После каждой презентации я не устаю повторять: если у вас уже есть прошлогоднее устройство, то не нужно его обновлять. Улучшений попросту можно не заметить,и не получить того самого вау-эффекта.

При этом тем, у кого техника от Apple работает на чипах от Intel, стоит обновиться уже давно. И если вы ждали какого-то знака, то время пришло. Чипы M2 обходят даже самые мощные Macbook на Intel в три, а то и в восемь раз.

Если же выбор стоит между подешевевшим M1 Pro или, например, M2 Pro, то лучше брать новинки. Благодаря этому появится запас по производительности в несколько лет. Кроме того, покупатель получит улучшенные скорости Wi-Fi, которые в ближайшие пару лет появятся в наших квартирах и офисах.

Mac Mini же станет лучшим и единственным вариантом ПК для студентов и тех, кто впервые решил купить компьютер от "яблочного" бренда. За максимально разумные деньги он действительно предлагает пользователю неприлично много преимуществ.

