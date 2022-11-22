Мастер на все руки по приятной цене: тест смартфона Xiaomi 12T

Бренд Xiaomi очень любят в России, в том числе за соотношение цены и функциональности устройств. Одна из последних новинок компании – смартфон Xiaomi 12T. Технообозреватель Андрей Рассказов разбирался, удалось ли компании создать очередной топ-гаджет за свои деньги.



Внешность и экран

Фото: Андрей Рассказов

Версия, которая попала к нам на тест, располагает 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб – встроенной. Стоит такой смартфон 45 990 рублей сразу в нескольких больших ретейлерах.

12T упакован в большую коробку. Помимо самого телефона, там лежит блок для зарядки, который стоит отдельного рассказа. Его мощность составляет аж 120 Вт. Для сравнения мой MacBook Pro 2021 года заряжает блок питания на 96 Вт. Это дает умопомрачительные скорости. С блоком на 12 Вт Xiaomi 12Т и его Pro-версия с 0 до 100% заряда дойдет всего за 19 минут. Такое не предлагают даже самые дорогие версии гаджетов от топовых брендов.

Внешне 12Т выглядит по-спартански. На задней крышке сравнительно небольшой логотип компании и квадратный блок камер. Его сделали нарочито геометричным, с разделительными линиями между разных линз камеры. И на этом можно было бы закончить, но в Xiaomi есть еще один интересный дизайнерский ход с гранями смартфона сверху и снизу – они выделяются глянцевыми элементами. Это деталь, которую не будут замечать окружающие, но она должна порадовать самого владельца.



Фото: Андрей Рассказов

Экран смартфона растянулся на 6,67 дюйма, здесь есть FHD+ AMOLED матрица с частотой обновления 120 Гц. Яркости хватит, чтобы пользоваться гаджетом прямо под солнечными лучами. Матрица выдает отличную картинку, прошивка MIUI 13 позволяет детально настроить количество и насыщенность цветов. Экран у 12Т отличный и совершенно точно попадает в раздел флагманских аспектов. Ведь примерно такое же качество можно увидеть в самых дорогих смартфонах всех производителей.

Характеристики

Здесь тоже все отлично. Процессор Dimensity 8100 ultra многим незнаком, его можно сравнить с топовым прошлогодним Snapdragon 888. 12Т создан на современном техпроцессе – 5 нм. Он потребляет мало энергии и практически не греется, что очень важно для современных смартфонов. Но надо понимать, что с точки зрения мощности это не самое топовое решение на рынке. Скорее его можно охарактеризовать как предфлагманское. Так что тут смартфон полностью оправдывает свою ценовую категорию.

Здесь достаточно быстрая оперативная и основная память. Для большей скорости оперативная может забрать немного из основной.

С точки зрения гейминга смартфон порадует даже самых требовательных игроманов. Включив самую ресурсоемкую игру для смартфонов на сегодняшний день Genshin Impact с максимальными настройками графики в 60 кадров в секунду, я не заметил даже малейших лагов или подгрузок. Это удивительно с учетом того, что пару лет назад ее с трудом тянули даже самые дорогие и мощные гаджеты. После получаса игры 12Т нагревается лишь немного. Вы совершенно точно это чувствуете, но это совсем не критично и не дает негативных ощущений.



Фото: Андрей Рассказов

Из базовых, но необходимых функций у смартфона – стереодинамики и множество настроек по звуку, включая Dolby Atmos. Также здесь есть сканер отпечатка пальца под стеклом. Компания не заявляет о влагозащите, но лоток для сим-карты имеет резиновую прослойку. Значит, какой-то уровень защиты у смартфона в этом плане все-таки есть.

Камеры

Тут 12T есть что показать, компания поставила в эту модель основной сенсор на 108 Мп. Этим сегодня уже никого не удивить, поэтому лучше задать более важный вопрос: научились ли алгоритмы работать с такими огромными кластерами данных? Не будет сюрпризом сказать, что да.

Если в том, что днем смартфон легко сделает великолепное фото, вопросов не было, то сомнения по вечерней съемке или при недостаточной освещенности оставались. Но я рад сообщить, что статичные объекты в таких условиях камера снимает великолепно. Правда, если есть малейшее движение в кадре, снимок будет смазан. Так что никаких фотографий животных в темноте.



Фото: Андрей Рассказов

Зато снимки пейзажей или архитектуры получатся очень даже четкими. Плюс на фото видно физическое размытие. Значит, сенсор у камеры большой, и это тоже хороший признак. Но, повторюсь, мы говорим про фото почти в полной темноте, и в таких условиях даже лучшие смартфоны могут выдавать очень непредсказуемые результаты. Камере в 12Т и алгоритмам я мог бы поставить не просто хорошую, а даже отличную оценку с учетом количества функций и уровня вашего контроля над финальным результатом.

Очень понравилась работа объективов в автоматическом режиме. Если камера понимает, что света мало, она сама включит ночной режим – самому в настройках ничего менять не нужно. Есть дополнительные объективы: сверхширокоугольный и макро. "Сверхширик" может сделать хорошее фото разве что в яркий солнечный день. То же касается и макрообъектива. Так что на них я бы смотрел как на компаньонов, с помощью которых при правильных условиях можно получить дополнительные кадры – не более того.

Можно ли назвать Xiaomi 12T топом за свои деньги? Мой ответ – да. В Xiaomi стараются угодить сразу всем, поэтому нельзя выделить что-то одно, что удается 12T лучше других на рынке. Но у него отличные характеристики за свою цену, прекрасные основная камера и дисплей. Тот факт, что 12Т может за 19 минут зарядиться до 100% с батареей в 5 000 мАч, – вообще чудо.



Фото: Андрей Рассказов

Да, за те же 46 000 рублей вы найдете на рынке смартфон с лучшей основной камерой или большим объемом аккумулятора. Но по соотношению всех функций и возможностей Xiaomi по-прежнему остается в лидерах.

