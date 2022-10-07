На какие новинки Google обратить внимание после презентации-2022

6 октября Google провела ежегодную презентацию, где представила новые продукты. Но в этот раз мероприятие явно уступало в "грандиозности": маленький зал, много лишних разговоров, но все еще любопытные смартфон, часы и планшет. Что ж, давайте отрежем лишнее и посмотрим "без воды", что на самом деле представляют собой новые гаджеты.

Pixel 7 и 7 Pro

Фото: google

Новинки выглядят ровно как в прошлом году. Стандартный прямоугольник с круглыми углами, похожий на морскую гальку. А на задней крышке – выступающая полоска во всю ширину с набором камер, который отличается от стандартной версии к Pro.

В Google теперь собственный процессор, который, как считают в компании, необязательно должен быть мощным, но обязательно – умным. Они делают акцент на дополнительные ядра, которые отвечают за самообучение и искусственный интеллект. Например, улучшение фотографий, перевод текста "на ходу" и мгновенное понимание владельца с помощью Google-ассистента.

Например, смартфон может самостоятельно перевести аудиосообщение в текст. Даже если вы получили аудиосообщение, сразу после чего отрубился интернет – неважно, потому что транскрипция работает на самом устройстве. Диктофон же сможет перевести аудиозапись в текст, а если в аудиобеседе несколько голосов, он даже самостоятельно разобьет текст по репликам.

Характеристики:

Pixel 7

Дисплей – OLED, 6,32, 90 Гц

Батарея – 4 355 мАч

Pixel 7 Pro

Дисплей – OLED, 6,7, 120 Гц

Батарея – 5 000 мАч

У обоих

Процессор – Tensor G2, 4нм

Оперативная память – от 8 до 12 Гб

Встроенная память – от 128 до 512 Гб

Камеру Pixel 7 в компании называют "лучшей среди мобильных", что довольно спорно, но давайте разберемся, какие функции получили новинки.



Фото: google

Эксклюзивность

Камеры научились различать тон кожи: темная, светлее, белая – любая кожа будет такой, как она выглядит в реальном мире. В свою очередь, фотографии для слепых – действительно что-то новое. Теперь камера дает аудиоуказания для человека, чтобы он мог сделать селфи: ассистент подскажет, куда нужно двигать камеру, как выставить руку, чтобы лицо было не только в центре кадра, но и хорошо освещено.

Улучшение четкости

Новый алгоритм улучшает уже имеющиеся снимки. Если вы когда-то сделали смазанное фото (или оно вообще на старом смартфоне), новые "пиксели" смогут с помощью алгоритмов улучшить кадры. Они станут более четкими, с них уйдет эффект смазанности. Но алгоритм не сотворит чудеса – он лишь улучшит слегка подпорченные снимки.

Кинорежим

Новая функция позволит создавать кинемотаграфическое размытие на видео. Примерно то, что делали Apple пару лет назад. По факту это портретный режим для видео. Однако даже сегодня на самых мощных смартфонах от Apple это работает совсем не идеально, будет любопытно посмотреть, как это сработает на Pixel 7.



Фото: google

Интеллектуальный зум

2Х зум – это зум с основной камеры в 50 Мп. Вы увеличиваете цифровое изображение, а смартфон с помощью алгоритмов очищает снимок от шумов и улучшает качество.

5Х зум – фото сопоставляет снимок с основной камеры и телефотокамеры и создает из них единый кадр. А алгоритмы, опять-таки, улучшают освещенность и четкость снимков.

10Х зум – стандартный снимок на телефотолинзу.

30Х зум – это увеличение с телефотокамеры. Алгоритм при этом включает цифровую стабилизацию, чтобы снимок получился четким. Впрочем, мы такое уже видели у Samsung с их 100-кратным увеличением.

Цены:

Pixel 7 – 599 долларов (около 39 000 рублей), Pixel 7 Pro – 899 долларов (около 59 000 рублей).

Google Pixel Watch

Фото: google

Внешний вид часов получился спорным. Они круглые, с покатыми гранями. Снова хочется упомянуть морскую гальку, и судя по идеологии компании, они пытались добиться того, чтобы часы никак не цеплялись за рукава вашей одежды и были незаметны.

Но круглые умные часы не новинка, и потому интересного тут мало. Важно то, что они умеют и сколько они "живут". Особенно теперь, когда Google купила Fitbit и разные фичи лучших фитнес-браслетов – внутри часов.

На презентации сказали, что уровень измерения пульса – один из лучших и самых четких в индустрии. К этому дополнили множество алгоритмов, которые будут говорить о повышении сердечного ритма, среднем пульсе за день, за тренировку и так далее. Даже внедрили баллы за выполнение целей по пульсу и, например, качеству сна.

Также часы могут считывать ЭКГ, но что с этим делать в компании, не сказали. Анонсировали и то, что в следующем году часы смогут отслеживать падения и сообщать об этом доверенным номерам или в службу спасения. Снова что-то напоминает, да?

Цены:

Wi-Fi – 349 долларов (около 23 000 рублей), Wi-Fi + LTE – 399 долларов (около 26 000 рублей).

Google Pixel Tablet

Фото: google

Первый планшет от Google получился очень скучным на вид и дизайн. Он 10-дюймовый, со скругленными гранями, как у других устройств компании. На задней крышке всего одна камера, но ничего больше нам не показали. Планшет ожидается в 2023 году, и только тогда мы сможем узнать о новинке больше.

На презентации представили док-станцию для планшета, что выглядит ново и любопытно. На ней планшет превращается в самый обычный экран с Google-ассистентом. На станции он заряжается, а угол наклона позволит смотреть видео или работать, если подключить беспроводную клавиатуру (если ее можно будет подключить).

Итоги

Фото: google

Pixel Tablet и Pixel Watch будут забыты уже через неделю после этой презентации. И они не стоят вашего внимания, потому что конкуренты сегодня на две головы выше новинок от Google.

Pixel 7 и Pixel 7 Pro – действительно любопытные гаджеты. В прошлом году предыдущему поколению явно не хватало мощности "железа" с первым чипом от Tensor 1. Однако на презентации не сказали ни слова о приросте мощности или энергопотреблении новинки, а ведь именно это обычно происходит на таких мероприятиях. Можно смело говорить, что Google – компания, которая больше остальных хочет создавать "опыт использования" и захватить пользователя именно с этой точки зрения, а не потому что у них "самое мощное железо" или камера, или что бы то ни было еще.

Мы можем доверять компании только в одном: новые смартфоны будут точно одними из лучших камерофонов на рынке. Google правы в одном: многие функции в камерах, к которым мы привыкли, – их заслуга. Ночные снимки с выдержкой в пару секунд – идея Google, HDR с помощью соединения нескольких фото в одно – тоже их идея. Список длинный и вызывает доверие.

Смогут ли новинки стать лучше флагманов от Apple или Samsung? Узнаем уже совсем скоро, после старта продаж. Но одно можно сказать точно: если вы не ищите лучшую камеру в смартфоне, то и смартфоны от Google вы можете с легкостью пропустить в этом году.

Да, презентация Google 2022 – разочарование. Так что если увидите новинки в заголовках новостей, можете сохранить себе клик. Они того не стоят.