Какие новинки от Apple показали на осенней презентации

Американская компания Apple представила на традиционной осенней презентации свежие модели умных часов, новое поколение наушников, а также улучшенные версии смартфонов. Подробности – в материале Москвы 24.

Apple Watch Series 8, SE и Ultra

Внешность и возможности базовой модели восьмого поколения смарт-часов примерно такие же, как у предыдущих. В них можно плавать, они считывают пульс, температуру тела, ЭКГ, насыщенность крови кислородом и многое другое. Но не обошлось без новшеств.

Во-первых, появилась полезная функция для женщин – помимо циклов часы теперь отслеживают овуляции. Это особенно актуально для пар, которые пытаются завести детей. Разумеется, рассчитывается это все с помощью датчиков и хронологии поведения организма.

Также Apple Watch теперь понимаю, когда вы попали в ДПТ на автомобиле. Делают они это с помощью двух новых сенсоров, которые считывают экстремальные перегрузки от ускорения, остановки и ударов.

Еще есть международный роуминг. Но эта функция не будет работать у клиентов российских операторов. Идея в том, что часы смогут подключаться к мобильному интернету даже в роуминге.

Также у смарт-часов появились новые цвета, браслеты и спецверсии от Hermes и Nike.

Цены: 399 долларов (примерно 24 тысячи рублей) – за версию с GPS, 499 долларов – за версию с GPS + Cellular (e-sim) (примерно 30 тысячи рублей).

На презентации также представили Apple Watch SE – бюджетную версию часов второго поколения. Сзади у них крышка из нейлона, которая соответствует цвету корпуса и улучшает соприкосновение с кожей. Кейс и дисплей уровня Watch четвертого поколения, но внутри есть дополнительные сенсоры, ровно как у восьмой серии.

Цены: 249 долларов (примерно 15 тысяч рублей) – за обычную версию, 299 долларов (примерно 18 тысяч рублей) – за версию с e-sim.

Apple Watch Ultra – новая версия часов для "исследователей" с усиленным кейсом из титана. Благодаря большим размерам увеличилась и батарея – до 60 часов автономной работы.

Экран на Ultra самый яркий из всех Apple Watch и поддерживает режим Always On. Ночью они светятся красным, чтобы лучше различать текст в темноте. Сам экран покрыт сапфировым стеклом – оно гораздо лучше противостоит царапинам, чем обычные, которые мы привыкли видеть на смартфонах. Также добавили дополнительную кнопку. Ее можно запрограммировать на любое действие.

Помимо этого улучшили динамики и микрофоны, чтобы повысить качество звонков. GPS на часах теперь гораздо точнее определяет положение на карте. Также обновили компас и добавили возможность оставлять путевые "якори" или точки на карте по нажатию кнопки.

Внешность наверняка понравится тем, кто привык к большим и профессиональным часам, например от Garmin, или любым механическим дайверам. Тем более, что размер Apple Watch Ultra просто гигантский. Со строгим костюмом такие вряд ли наденешь.

Цена: 799 долларов (примерно 49 тысяч рублей).

AirPods Pro 2

Внутри наушников установлен чип H2, который поддерживает новые кодеки и скорости передачи данных. Также заменили и динамики. Во время презентации говорили, что звучат они великолепно. Судя по первой версии, им можно поверить на слово.

Наушники научились определять размер и положение уха, чтобы подстраивать звук под конкретного слушателя. До двух раз больше посторонних звуков теперь поглощается с новым уровнем шумоподавления.

Также в компании добавили альтернативный способ управления наушниками. Если раньше можно было только нажимать на ножку, то теперь – еще "свайпать" сверху вниз или наоборот, чтобы регулировать громкость.

Полного заряда аккумуляторов хватит на шесть часов прослушивания. 30 часов – вместе с кейсом. В футляр также добавили динамик, который проигрывает специальный громкий звук, чтобы вы нашли его в том месте, где забыли.

Цена: 249 долларов (примерно 15 тысяч рублей).

iPhone 14 и 14 Plus

Диагональ экранов обновленных смартфонов – 6,1 и 6,7 дюймов в обычной и Plus-версии соответственно. Яркость дисплея – 1200 нит, HDR и новая система охлаждения. Чего нельзя сказать о внешности – тут практически ничего не поменялось.

Внутри установлен чип А15 Bionic. Он уже встречался в других устройствах компании. Но сейчас идет речь о стандартной версии iPhone. Все лучшее, как всегда, досталось смартфонам с приставкой Pro.

В iPhone 14, как и в прошлогодней версии, установлены две камеры. Основная – на 12 МП, но сам сенсор стал больше и, если верить презентации, он снимает в ночное время на 49% лучше. Про "ультраширик" сказали, что он просто есть. Видимо, тут особо ничего не поменялось.

Фронтальня камера тоже на 12 МП и ей добавили автофокус. Признаюсь, не знал, что этого нет в iPhone, так как данная функция есть в мире смартфонов уже много лет.

Благодаря новому процессу обработки фотографий в среднем количество света на фото улавливается в два раза больше по сравнению с iPhone 13.

Кроме того, гаджетам тоже добавили датчики, которые определяют ситуации с возможным ДТП. Когда смартфон поймет, что произошла авария, то устройство предложит вызвать службу спасения. Если вы не нажимаете кнопку и не двигаетесь, смартфон сделает это самостоятельно.

На презентации показали возможность подключаться к спутнику, чтобы вызвать помощь в открытом поле или горах, где нет базовых станций сотовых операторов. Но вы не сможете позвонить по спутниковой связи, так как это нужно исключительно для чрезвычайных ситуаций. Она необходима лишь для отправки сообщения с описанием проблемы и максимально точной локацией. Сервис бесплатен только два года и работает в США и Канаде.

Цены: iPhone 14 – от 799 долларов (примерно 49 тысяч рублей), iPhone 14 Plus – 899 долларов (примерно 55 тысяч рублей).

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

Главная новинка для Pro-версий – пурпурный цвет. Вторая по важности фишка, которая уже была слита в сеть, – передний вырез в экране под названием Dynamic Island.

Сделать такое под фронтальную камеру и Face ID – это прорыв для Apple, хотя подобному стилю уже около пяти лет. Но то что они оформили его различными анимациями вокруг – отличное решение. В этом месте будут появляться уведомления, информация о навигации и другие полезные значки, которые могут увеличивать черный овал вокруг "фронталки".

Размеры экранов – 6,1 и 6,7 дюймов соответственно, а яркость выросла до 2000 нит. Разумеется, дисплей великолепно передает цвета, у него отличный HDR и бесконечная контрастность.

Внутри устройств стоит новый чип A16 Bionic, который на 40% мощнее конкурентов. Также он невероятно энергоэффективный: потребляет на треть меньше энергии в сравнении с конкурентами в низко загруженных задачах. Процессор сильно заточен на то, чтобы как можно лучше и быстрее обрабатывать фотографии.

Камеры в Pro-версиях тоже новые. Основная – на 48 МП – самый большой сенсор для компании. Но фотографии не будут такими огромными, так как смартфон использует технологию биннинга пикселей, то есть объединяет четыре соседних в один большой.

"Ультраширик" получил новый сенсор на 12 МП и оптический трехкратный зум. Но про все камеры нужно сказать только одно: главная их фича – обновленный алгоритм обработки фотографий. Только благодаря ему объективы поглощают в два раза больше света, а основная камера – в три раза. Это значит, что снимки получатся более четкими, даже в плохих условиях освещения.

Такое стало возможно исключительно благодаря новому процессору, который теперь создает Deep Fusion фотографии в каждом снимке. Всего пару лет назад это преподносилось, как неведомая технология, нагружающая процессор как никогда прежде.

Также на презентации рассказали, что режим Apple ProRAW делает снимки в нативном качестве – в 48 МП, сохраняет увеличенный динамический диапазон и глубину цвета. Такое точно понравится профессионалам, но занимают подобные снимки огромное количество места в памяти. Например, в iPhone 13 Pro Max одно фото в режиме ProRAW весило 20–25 МБ.

Цены: iPhone 14 Pro – от 999 долларов (примерно 61 тысяча рублей), iPhone 14 Pro Max – от 1 099 долларов (примерно 67 тысяч рублей).

Apple в области создания невероятно мощных чипов продолжает уходить от конкурентов на рынке так далеко, что компанию уже попросту не догнать. Прибавьте к этому оптимизацию софта, и получается очень приятный опыт использования смартфона.

Не важно, что новые фишки от Apple уже много лет используются в других смартфонах на Android. Ведь сейчас камера на 48 МП повсеместно встречается в китайских смартфонах за 15 тысяч рублей. Apple впереди планеты всей в том, чтобы продать существующие много лет технологии в новой оболочке.

Если говорить о всей презентации, то лучший гаджет – неоспоримо AirPods Pro 2. Наушники получили очень много полезных функций и, судя по показателям, стали в два раза лучше предшественников. Кроме того, это самый доступный гаджет из всех, что показали. 250 долларов или около 15 тысяч рублей – это хорошая цена за Pro-версию наушников.