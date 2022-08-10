Главные новинки с презентации Samsung Unpacked 2022

Samsung не устает радовать нас современными гаджетами в тот период, когда ни одна другая индустрия пока на это неспособна. Во время трансляции показали обновленные смартфоны, беспроводные наушники, а также умные часы следующего поколения. Вся презентация была не столько о цифрах, сколько об ощущениях. Рассказываем о ближайших новинках корейской компании.

Galaxy Z Flip 4

Начнем с дизайна, который вообще не изменился с предыдущей модели Galaxy Z Flip. Только чуть более плоскими стали боковые грани и поменьше сделали зазор механизма сгибания. Обновили и базовые цвета – их теперь три, включая розовый, которые они сделали в коллаборации с корейской группой BTS.

К камерам добавили Nightography, то есть улучшенную возможность делать фото и видео ночью. Про сами сенсоры представители компании промолчали и, вполне возможно, их также оставили прежними. На бумаге они ровно такие же, как в прошлом году, – оба на 12 Мп, плюс "фронталка" на 10 Мп.

Используя основную камеру для селфи, делать фотографии удобно, ведь снаружи есть второстепенный экран. Про мини-дисплей тоже говорили немало, так как ему добавили много всевозможных виджетов, чтобы вы могли управлять смартфоном или умным домом, не открывая большой. Там же можно теперь отвечать на сообщения в мессенджерах предустановленными фразами.

Смартфон по-прежнему остается защищенным от влаги. Но только от брызг и пыли, никакого погружения в воду не предусмотрено. Экран сделали на 45% более прочным благодаря новому поколению сгибаемого стекла. Еще из улучшений – увеличили батарею – до 3 700 мАч (против 3 300 мАч в прошлом году).

Также любопытным начинанием, с которым кто-то уже мог познакомиться, являются кастомные смартфоны от Samsung. Через сайт можно заказать специальный цвет за дополнительную плату. Но компания пошла дальше и расширила набор оттенков для кастомизации. Причем можно менять цвет рамки смартфона и двух отдельных крышек. То есть можно верхнюю часть сделать, например, зеленой, а нижнюю – синей. Кому-то это может понравиться.

Цена Samsung Galaxy Z Flip 4: 128 Гб памяти – 999 долларов (примерно 60 тысяч рублей). Официальный старт продаж – 26 августа.

Galaxy Buds Pro 2

Презентацию новых беспроводных наушников начали сразу с уникальной особенности – теперь они могут передавать 24 бита музыки. До этого момента считалось, что такое количество информации нельзя отправлять через Bluetooth. В компании рассказали про специальный кодек, но, по всей видимости, они передают звук через Wi-Fi, хотя, возможно, в Samsung и разогнали до таких мощностей беспроводную сеть.

Внутри устройств два драйвера, а не один, что уже было в предыдущих моделях. Вероятно, у них просто новое расположение. По поводу звука говорить пока что-то сложно – это можно будет понять только после тестов. Но даже обещанные 24 бита мы не сможем испытать, если музыкальные стриминги не будут его поддерживать.

Ведь сейчас Losless-качество (сжатие цифровых аудиоданных без потерь) есть только в Apple Music и у специализированных сервисов типа Tidal. Любопытно посмотреть, как в Samsung будут продвигать такое качество звука в массы.

Цена Samsung Galaxy Buds Pro 2: 229 долларов (примерно 14 тысяч рублей). Официальный старт продаж – 26 августа.

Galaxy Watch 5 и 5 Pro

Samsung явно не хочет отходить от минимализма. Все смарт-часы с тонкими рамками и резиновыми ремешками. Но стекло – наконец-то сапфировое. У всех умных часов экран сенсорный и потому открыт к внешним угрозам: углам, стенам и другим вещам, о которые он постоянно царапается.

В Pro-версии они все же защищены титановым безелем. Вообще старшая версия толще и существует только в одном размере на 44 миллиметра, в отличие от маленького и большого вариантов в обычных часах.

Сенсор снова обновили, и он работает чуть лучше. К тому же добавили инфракрасный сенсор температуры. Но уже на презентации сказали, что они пока только начинают работать с партнерами, чтобы сделать информацию с него более полезной. Пока что он может определить лишь температуру тела, что тоже очень даже полезно. Чтобы сенсоры работали лучше, их сделали более тонкими, таким образом плоскость соприкосновения с запястьем увеличивается и данные получаются более точные.

Разработчики потрудились и над прошивкой. Обе модели работают на новой версии Wear OS, совместном детище Samsung и Google. Система стала больше похожа на стиль американской компании – минимализм, кнопки-виджеты, дополнительные окна и свайпы с разными подменю во все стороны. Но главное – улучшилась автономность. На стандартных гаджетах нам обещают до 50 часов работы, на Pro-версии – до 80 часов от одного заряда.

Цена Samsung Galaxy Watch 5: с Bluetooth – 280 долларов (примерно 17 тысяч рублей), с LTE – 330 долларов (примерно 20 тысяч рублей). Цена Pro-версии: с Bluetooth – 450 долларов (примерно 27 тысяч рублей), с LTE – 500 долларов (примерно 30 тысяч рублей). Официальный старт продаж – 26 августа.

Galaxy Z Fold 4

Обновленное устройство не сильно поменялось визуально. Ровно такие же пропорции, разве что сделали тоньше боковые грани и уменьшили зазор механизма сгибания. Смартфон также получил новые характеристики и последний процессор от Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 1.

Внешний экран не поменялся в размерах, но получил последнюю версию защищенного стекла Garila Glas Victus. В отличие от нового Flip, батарея Galaxy Z Fold 4 не стала более емкой. Внутри устройства – только более мощный процессор. Камеры, судя по спецификациям, тоже прошлогодние: основная – на 50 Мп, "ультраширик" – 12 Мп и телеобъектив – 10 Мп.

Фронтальная – на большом экране. Как и в прошлом году, она находится под дисплеем и ее не видно. При этом камера второго поколения. На поверхности объектива гораздо больше пикселей, и его сложнее заметить. Но через них все еще пропускается достаточно света, чтобы сделать селфи. Однако качество снимков на такую основную камеру оставляет желать лучшего. Так что она нужна исключительно для видеозвонков с друзьями и родственниками, и то, когда нужно просто показать, что с вами все в порядке.

Цены Samsung Galaxy Z Fold 4: 256 Гб памяти – 1 799 долларов (примерно 109 000 рублей), 512 Гб – 1 919 долларов (примерно 116 тысяч рублей), 1 Тб – 2 159 долларов (примерно 130 000 рублей). Официальный старт продаж – 26 августа.

В заключение можно сказать, что вся трансляция проходил под девизом "кстати говоря". Потому что презентацию провели полностью всего два человека, которые рассказывали нам про новинки. Трансляция была записана и смонтирована заранее, в стиле Apple, но совершенно с другим размахом и ощущением.

За все время нам не говорили ни о каких цифрах, их можно было выцепить только во время общих слайдов. Все потому, что показывать компании, как оказалось, нечего. Все устройства просто обновили. В мире автомобилей это бы назвали рестайлингом, а не следующим поколением. Но это лишь говорит нам о том, насколько сильно Samsung далека от конкурентов на рынке аппаратов нового формата. Потребуются годы, пока другие компании дойдут до стадии, до которой продвинулась корейская компания в создании складных устройств, и потому они не спешат.

Но как человек, протестировавший все аппараты из линейки в прошлом поколении, могу сказать, что это не делает конкретно меня менее воодушевленным по поводу гаджетов. Потому что эти устройства привносят гораздо больше нового в само ощущение от использования смартфоном. Сейчас нам дали улучшенные процессоры, а "флипам" добавили автономности, сделав всю линейку современной. Что касается технологичных блокбастеров – кажется, уже не этим летом.