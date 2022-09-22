Какие новинки представила Nvidia на презентации-2022

Nvidia ежегодно проводит собственную презентацию GTC, где показывает новое поколение графических ускорителей. При этом последние пару лет компания также рассказывает о своих успехах в корпоративном сегменте, а также исследованиях в науке, культуре, сфере IT и не только. В этом году Nvidia пошла как никогда далеко во всех направлениях – разбираемся в самом важном.

DLSS 3.0

Эта технология уже знакома кому-то, но если вкратце, то с ее помощью графический процессор дорисовывает пиксели на экране во время игры. Таким образом вы можете повысить четкость и качество картинки, не жертвуя производительностью. Например, вы хотите играть на своем ПК в "Киберпанк 2077" с 30 кадрами в секунду, но ваша видеокарта может обеспечить только разрешение FHD. С помощью DLSS вы можете улучшить разрешение до 2К или даже 4К и играть при этом в тех же 30 кадрах.

DLSS 3.0 – совсем новая разработка. Эта система умещается в вашей видеокарте и может не только достраивать пиксели, но и полностью дорисовывать кадры. В целом если сравнить то, как с возросшей мощностью справляются транзисторы (физические ячейки в процессорах, отвечающие за производительность), то окажется, что этих транзисторов не стало значительно больше с 2018 по 2022 год. А вот производительность в одних и тех же задачах выросла в 16 раз, и все благодаря алгоритмам, а не физическим мощностям.

Geforce RTX 4090

Первая новая видеокарта на новой платформе от Nvidia. На борту обещают 24 Гб видеопамяти стандарта G6X. А производительность вырастет в два раза в играх без RTX и в четыре раза – с RTX по сравнению с топовой 3090Ti. Такого прироста производительности не показывают даже лучшие производители чипов в мире, вроде Apple (обычно мы видим несколько десятков процентов).

Новая видеокарта появится в продаже уже в октябре в ограниченном количестве стран и будет стоить от 1,6 тысячи долларов (напомню, что предыдущая линейка только сейчас опустилась в ценах до уровня, заявленного год назад на презентации: все из-за майнеров и недостатка чипов на глобальном рынке).

Geforce RTX 4080

Более бюджетная новинка затмевает предшественника 3080Ti от 2 до 3 раз в одних и тех же играх. Поставляется в двух вариантах: с 12 и 16 Гб видеопамяти. Стоимость – от 1,2 тысячи долларов, а начало продаж обещают в ноябре.

Но главное, что линейка 30-х видеокарт наконец-то получит скидки в магазинах. Хочется надеяться, что в грядущие новогодние праздники у покупателей во всем мире появится возможность не просто приобрести новые видеокарты, но и сделать это по приятной цене.

Что же касается 40-й серии, то последние видеокарты используют принципиально новые вычислительные мощности и новые чипы, отвечающие за самообучение и RTX. Эта линейка позволяет в разы улучшить производительность в тех же самых играх, к которым вы привыкли. Если на презентации не преувеличили, то это действительно очень большой шаг вперед в производительности будущих систем.

Дальше на презентации рассказали о всевозможных приложениях и пакетных предложениях, которые позволяют создавать виртуальные миры, физически точные виртуальные модели и многое другое. Мы рассмотрим нескольких самых интересных новинок, которые позволят понять, куда вообще движется мир вычислительных технологий.

Виртуальные симы

На презентации представили набор инструментов, который может использовать каждый разработчик внутри компаний для создания симуляций. Пример очень простой: у вас есть склад, и вы хотите заменить роботами всех сотрудников. Для начала ваш склад сканируют роботы с камерами, потом они создают его виртуальную модель. В ней учтены коробки, паллеты и так далее. Также в систему заносятся все роботы, которые вам нужны. Закономерный вопрос: зачем это делать?

Ответ: вся система загоняется в движок искусственного интеллекта, который настроен на то, чтобы составить карту вашего склада. Куда и какие товары будут складироваться, как к ним будут подъезжать роботы и тому подобное. И вуаля – вы получаете рецепт автономного склада, который может быть максимально эффективным и работать без ошибок.

Автомобильная платформа

Вы ведь слышали про автопилот в автомобилях вроде Tesla? Так вот, каждый автопроизводитель создает эти системы собственноручно и самостоятельно их проверяет, настраивает и обучает. Это огромные ресурсы, и никто не знает, как сделать правильно. Ведь производители машин никогда не создавали "компьютеры на колесах".

Nvidia предлагает пару любопытных решений. Первое – "мозг" автомобиля. Теперь вместо разрозненных систем и датчиков, которые отвечают за свои параметры в авто, будет всего одна система, отвечающая за все. Уверены, многие автопроизводители уже оформляют предзаказы на такие компьютеры с собственными операционками, чтобы облегчить себе жизнь.

Но куда интереснее модель обучения автопилота. Это виртуальный мир, который искусственный интеллект создает с помощью закрепленных на авто камер и датчиков. Достаточно проехать на таком по улице, и специальный алгоритм воссоздаст ее в виртуальном пространстве. Далее в этот симулятор помещается система автопилота (любого автопроизводителя) и начинает накатывать свои километры. Автопилот при этом даже не знает, что он в виртуальном мире, а значит, может обучаться круглосуточно (и нам больше не нужно будет видеть машины с грудой датчиков и водителем, который следит, чтобы не произошло ДТП). Ведь сейчас таким машинам нужно накатывать тысячи километров, чтобы делать и исправлять собственные ошибки. А как мы знаем из новостей, это не всегда безопасно.

Крупные языковые модели

Последний блок, о котором стоит сказать, – это языковые модели, но в широком смысле. Вы же видели в интернете изображения, которые создал алгоритм? Так вот, это и есть языковая модель. Ведь, чтобы компьютер понимал, что ему нарисовать, он должен знать каждый индивидуальный объект, как он выглядит, и уметь понимать контекст. Это очень сложная задача, которая каждые полгода совершает какие-то прорывы и вызывает бурю обсуждений в новостях.

В Nvidia пошли дальше и заключили несколько партнерств с институтами и лабораториями по всему миру. И они делают языковые модели для биологического, химического языка, а также языка ДНК и РНК.

Например, язык химии. В некую базу знаний занесли все химические элементы периодической таблицы. Потом эти элементы начали между собой сочетать и тоже заносить в некий "словарь" для алгоритма. А дальше начали тренировать алгоритм самому создавать соединения. Давали ему несколько элементов и результат, который от него ждут. И он находил пути, по которым соединение должно было сработать. И сейчас это действующий языковой пакет.

Уже сегодня, по словам руководителя компании, эта модель может находить тысячи лекарств с необходимыми людям свойствами. Вы буквально вносите нужный результат в химическом выражении, и система дает вам ответ и несколько его вариаций, и все – новая таблетка от гриппа готова. Больше никаких миллиардов долларов на поиски новых лекарств – все делает алгоритм за считанные часы или дни в зависимости от сложности соединения.

Когда же наступит цифровое будущее?

На самом деле мы очень многого не знаем о том, какие технологии уже применяются в мире медицины, автопроизводства и так далее. Например, Amazon перевел огромное количество своих складов на роботизированную модель и удвоил прибыль в некоторых подразделениях.

Но даже сейчас, и на этой презентации в частности, мы видим примеры именно многомиллиардных компаний, которые могут себе это позволить. Обувной магазин на соседней улице не сделает роботизированный склад в ближайшие несколько лет – это факт.

Но новые алгоритмы, искусственные интеллекты и языковые модели – это будущее, которое уже наступило. Искусственный интеллект способен написать симфонию (одна как раз играла в самом конце презентации, рекомендую послушать), может нарисовать картину по запросу человека, создать новую разновидность белка или химического соединения. И как знать, возможно, всего через пару лет мы сможем как открытую книгу читать ДНК-код и сумеем побороть генетические заболевания. Такое будущее мне нравится, и хочется надеяться, что оно уже совсем близко.