Техноблогер Рассказов назвал самые популярные раскладные смартфоны

За последнее время рынок заполонили складывающиеся смартфоны с гибкими экранами. Какие они, что могут и действительно ли за ними будущее – в обзоре Андрея Рассказова.

"Книжные" раскладушки

Что сегодня представляет из себя рынок складных смартфонов? Пора ли уже обратить на них свое внимание? Или это до сих пор удел техноблогеров вроде вашего покорного слуги? Кажется, весь интернет уже переболел "хайпом" по Huawei Mate XT. Но даже если это не так, то давайте попробуем совместно утолить жажду по смартфону, который продается только в Китае и который можно купить в России чисто технически. Но за огромные деньги и с целой кучей неизвестных.

Huawei Mate XT – это двойной складной смартфон. Или тройной... Поди разбери. Так или иначе, это смартфон с обычным соотношением сторон, не слишком большой толщиной или весом, но который можно разложить два раза и получить десятидюймовый планшет.

Судя по всем обзорам от блогеров и журналистов из России и из-за океана, устройство получилось отличным. Топовые характеристики, отличные камеры и экраны. И уж точно не скучный дизайн.

Пока что его на нашем рынке официально нет. И нет, это не то же самое, что купить Huawei Pure 70, но с доставкой из Китая. Придется серьезно попотеть, чтобы превратить смартфон в подобие того, к чему мы с вами привыкли. И это если у вас уже есть от 300 до 800 тысяч рублей.



Фото: Андрей Рассказов

Если же вы хотите получить что-то, представляющее из себя одно из самых навороченных, то для вас на нашем рынке есть Honor Magic V3. Это самый тонкий в мире складной смартфон. Его толщина – всего 9,2 миллиметра. И вы особо не заметите разницу с обычными смартфонами, даже если будете держать два смартфона в руках одновременно.

У него топовые характеристики, лучший процессор на сегодняшний день, быстрая зарядка и большая батарея. И да, у него отличные внешний и внутренний экран, основная камера и очень хорошие телефото- и сверхширокоугольная линзы.

Дисплей: диагональ – 7,92 дюйма, разрешение – 2344х2156 пикселей, частота обновления – 120 Гц.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, максимальная частота – 3 300 МГц.

Память: объем оперативной памяти – 12 Гб, встроенной – 512 Гб.

Основная камера: тыльные камеры с разрешениями 40, 50 и 50 Мп, оптический зум – 3,5x.

Фронтальная камера: разрешение – 20 Мп (внутренний экран) и 20 Мп (внешний экран).

Аккумулятор: емкость – 5 150 мАч.

Операционная система: Android 14, Magic S 8.0.1.

Размеры: в сложенном виде – 156,6х74×9,2 мм, в разложенном – 156,6×145,3×4,35 мм.

Вес: 226 граммов.

И это только характеристики. А ведь у него один из лучших экранов в смартфонах, которые мне довелось видеть. У него очень по-умному настроен софт, легко работать в двух или трех окнах одновременно.

Плюс у него прочная система складывания, которая выдержит полмиллиона складываний – это около 10 лет ежедневного использования. Он выдерживает полное погружение под воду и, судя по рекламным роликам, должен выдержать пару падений на пол. Но проверять это я, конечно же, не буду.

Цена соответствующая – 190 000 рублей на время предзаказа и 200 000 рублей – после.



В таком же форм-факторе есть Samsung Galaxy Z Fold 6.

Это тоже флагманское во всех отношениях устройство. Можно сказать, что один из лучших представителей. Но какой же он огромный... Как ни странно, компания, которая делает уже шестое поколение складных устройств, если считать по номерам, очень сильно отстает от конкурентов. Его толщина в сложенном виде – больше 12 мм, а его внешний экран все еще имеет вытянутую форму, которая напоминает пульт от телевизора.

Да, флагманский и мощный смартфон, отличный софт и камеры, но по внешним параметрам от конкурентов сильно отстает.

Цена – около 230 000 рублей (это один из официальных ценников, но можно найти дешевле).



Фото: Андрей Рассказов

Одно из самых любопытных устройств в категории – Xiaomi Mix Fold 4. Его характеристики тоже одни из лучших по всем параметрам, смотрите сами.

Внешний экран: 6,56 дюйма, LTPO OLED-матрица, 2 520×1 080, яркость – 1 700 нит и 3 000 нит в пике, 1–120 Гц.

Внутренний экран: 7,98 дюйма, LTPO OLED-матрица, 2 488×2 244, яркость – 1 700 нит и 3 000 нит в пике, 1–120 Гц.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Оперативная память: 12/16 ГБ LPDDR5X.

Встроенная память: 256/512/1024 ГБ UFS 4.0.

Камеры: 50 Мп сенсор Light and Shadow Hunter 800 (размер 1/1.55″, f/1.7, OIS), 12 Мп ультраширик, 50 Мп телекамера с плавающей линзой (зум 2х, макрофото, OIS), 10 Мп камера-перископ (зум 5х, OIS, сенсор S5K3K1), линзы Leica Summilux.

Фронтальная камера: 20 Мп сенсор OV16F40 (одна камера внутри, вторая – снаружи).

Аккумулятор: 5100 мАч, быстрая проводная зарядка на 67 Вт и беспроводная на 50 Вт.

Размеры: 161,2×73,5×9,47 мм (сложенный) и 161,2×143,28×4,59 мм (разложенный).

Вес: 226 граммов.

И да, он немногим толще Honor и имеет одно преимущество – это камеры. Их китайцы делают совместно с компанией Leica. Последние делают для них линзы, объективы, напыления для них и, конечно, калибровку сенсоров для получения кадров, под которыми не стыдно будет написать Leica.

Флип

Но есть и другой мир складных смартфонов – без безумных площадей экранов, которые не пытаются спрятать внутри целый планшет. Флипы, наоборот, могут дать вам уменьшенное устройство в кармане, но если его раскрыть, то вы получите классический смартфон.

Xiaomi делает такие: у меня на тесте сейчас Mi Mix Flip – первая раскладушка от бренда. И она получилась отличной с первого раза, потому что компактная, у нее флагманские характеристики и те самые камеры от Leica.

Дисплеи: основной – складной AMOLED, 6,86 дюйма, 1 224×2 912 (1,5K), 120 Гц, яркость – 3 000 нит; внешний – AMOLED 4,01 дюйма, 1 392×1 208 (1,5K), 120 Гц, яркость – 3 000 нит.

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 (4 нм).

Память: 12, 16 Гб ОЗУ LPDDR5X, 256, 512 ГБ либо 1 Тб UFS 4.0.

Камера: основная: 50 Мп f/1,7 OIS, двукратный оптический зум: 50 Мп f/2,0.

Фронтальная камера: 32 Мп f/2,0.

Батарея: 4 780 мАч, быстрая проводная зарядка – 67 Вт.

Корпус: 167,5×74×7,6 мм (раскрытый) или 74×74×16 мм (сложенный), вес – 192 грамма.

Это удачный смартфон, потому что внешним дисплеем действительно можно пользоваться, и это важно – иногда нужно просто посмотреть, что тебе пришло или кто позвонил.

Ну и, конечно, разговаривая по телефону, можно положить трубку, просто сложив его у уха. Аж одлскулы сводит оттого, насколько это приятное ощущение. Особенно, когда это очередной спам-звонок, и ты можешь позволить себе пассивно-агрессивно хлопнуть телефоном.

В общем это во всех отношениях отличный аппарат с прекрасной камерой, но цена у него не "френдли" – 125 000 рублей.



Многие из вас, конечно, слышали про Samsung Galaxy Flip, потому что они делают флипы уже шесть поколений. И последняя версия тоже отлично себя показывает.

Это флагманский смартфон, он надежный и влагозащищенный. Но у него чуть меньше внешний экран. Им все еще можно пользоваться, смотреть уведомления и даже напечатать ответ на сообщение. Правда, экран там странно огибает вырез камер, когда многие уже давно научились делать вырезы. Но я придираюсь, гораздо более важный вопрос – камеры.

У Galaxy Z Flip 6 хорошая основная камера, с помощью которой вы будите получать четкие снимки. "Четкие снимки" для вас – достаточно? Дело в том, что, когда покупаешь дорогой смартфон, хочется получить немного больше. По этому параметру Samsung снова в отстающих.

Дольше всех в игре, флагманские и мощные смартфоны, надежные и проверенные уже годами пользователей прошлых итераций. Но в 2024 году они становятся в позицию догоняющих по тому, что с помощью смартфона можно делать.

Цена – примерно 80 000 рублей.



Куда более весомый бренд и буквально легенда – Motorola RAZR. Да, они по прежнему делают свои раскладушки и делают их вполне успешно. Прямо сейчас последняя итерация (флагманская) – RAZR 50 Ultra.

И вот этот смартфон буквально что-то между Xiaomi и Samsung. Кстати, при включении смартфон приветствует вас сводящим олдскулы: Hello Moto.

Это флагманский смартфон по всем характеристикам. Смотрите сами:

Внутренний дисплей: 6,9 дюйма, 1 080×2 640 пикселей, складной LTPO AMOLED, 165 Гц.

Внешний дисплей: 4 дюйма, 1 272×1 080 пикселей, LTPO AMOLED, 165 Гц.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 нм).

Память: 8/256 Гб, 12/256 Гб, 12/512 Гб.

Основная камера: 50 Мп (f/1.7, 1/1,95″, 0,8 мкм, OIS) + 50 Мп (f/2.0, 1/2,76″, 0,64 мкм, телефото, 2-кратный оптический зум).

Фронтальная камера: 32 Мп (f/2.4, 0,7 мкм).

Аккумулятор: 4 000 мАч, 45-ваттная проводная зарядка.

Операционная система: Android 14.

Габариты в разложенном состоянии: 171,4×74×7,1 мм.

Габариты в сложенном состоянии: 88,1×74×15,3 мм.

Вес: 189 граммов.

По итогу могу сказать, что все как обычно сводится к тому, а что важно именно для вас? В конце концов именно поэтому все еще существуют тексты вроде этого. Пока что невозможно получить все и сразу от смартфона "2 в 1", будь то флип или фолд.