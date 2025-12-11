Форма поиска по сайту

11 декабря, 17:00

Город

"Новости дня": жители Некрасовки в Москве получили две обновленные поликлиники

Московские врачи спасли пациента с тяжелыми травмами после ДТП

Новости социального блока Москвы

Москвичам рассказали о новых подходах к диагностике и лечению бронхиальной астмы у детей

"Новости дня": в Южнопортовом районе построят новую поликлинику

Сергей Собянин: в Дубровском проезде появится новая поликлиника

"Новости дня": Минздрав одобрил применение вакцины от меланомы в 2026 году

Мэр Москвы объявил об открытии пяти поликлиник после реконструкции

В районе Некрасовка завершилась модернизация медицинского учреждения. Теперь жители получают помощь во взрослом и детском отделениях, которые расположены в одном обновленном здании. Новая логистика выстроена так, чтобы потоки пациентов не пересекались, а у кабинетов не скапливались очереди.

Как отметила главный врач филиала Ольга Гордина, самые востребованные кабинеты перенесли на нижние этажи, что позволяет пациентам экономить время. Помимо обновления фасадов и внутренних помещений, поликлиники получили современное оборудование, включая новый маммограф, которого раньше не было.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
медицинагородвидео

