"Новости дня": жители Некрасовки в Москве получили две обновленные поликлиники

В районе Некрасовка завершилась модернизация медицинского учреждения. Теперь жители получают помощь во взрослом и детском отделениях, которые расположены в одном обновленном здании. Новая логистика выстроена так, чтобы потоки пациентов не пересекались, а у кабинетов не скапливались очереди.

Как отметила главный врач филиала Ольга Гордина, самые востребованные кабинеты перенесли на нижние этажи, что позволяет пациентам экономить время. Помимо обновления фасадов и внутренних помещений, поликлиники получили современное оборудование, включая новый маммограф, которого раньше не было.

Подробнее – в программе "Новости дня".