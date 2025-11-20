Форма поиска по сайту

20 ноября, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: за четыре года в Москве построено более 20 объектов детской медицины

За последние четыре года в столице построено более 20 детских медицинских учреждений. Как сообщил Сергей Собянин, в городе открылись три детских эндоскопических центра, а шесть специализированных центров начали прием по направлениям кардиохирургии, кардиологии и гастроэнтерологии.

Также запущен проект центров ранней помощи для недоношенных детей. В ближайшие три года планируется строительство Детского центра ортопедии и нейрореабилитации и многопрофильного больничного комплекса в районе Филевский Парк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

