Собянин: за четыре года в Москве построено более 20 объектов детской медицины

За последние четыре года в столице построено более 20 детских медицинских учреждений. Как сообщил Сергей Собянин, в городе открылись три детских эндоскопических центра, а шесть специализированных центров начали прием по направлениям кардиохирургии, кардиологии и гастроэнтерологии.

Также запущен проект центров ранней помощи для недоношенных детей. В ближайшие три года планируется строительство Детского центра ортопедии и нейрореабилитации и многопрофильного больничного комплекса в районе Филевский Парк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.