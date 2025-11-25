Форма поиска по сайту

25 ноября, 11:00

Общество

Две уникальные модели органов человека создали для столичных врачей

Новости социального блока Москвы

В программе "Москва сегодня" расскажут о новых корпусах Морозовской детской больницы

"Новости дня": Минздрав разрешил использование двух инновационных вакцин против рака

"Мой район. Место встречи": профилактическая медицина в Москве с Дарьей Донцовой

Более 2,5 тыс врачей прошли программу повышения квалификации в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 ноября

Для столичных врачей создали две уникальные модели органов человека, которые имитируют желудок и пульсирующий артериальный сосуд. Как сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, уже разработано 14 подобных реалистичных фантомов.

Эти инновационные разработки нужны для улучшения диагностики и лечения пациентов, а также для совершенствования обучения медиков. На фантомах врачи тренируются проводить УЗИ, контролировать качество КТ- и МРТ-исследований и отрабатывать сложные хирургические манипуляции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван ЕвдокимовМария Рыбакова

