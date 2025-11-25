Две уникальные модели органов человека создали для столичных врачей

Для столичных врачей создали две уникальные модели органов человека, которые имитируют желудок и пульсирующий артериальный сосуд. Как сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, уже разработано 14 подобных реалистичных фантомов.

Эти инновационные разработки нужны для улучшения диагностики и лечения пациентов, а также для совершенствования обучения медиков. На фантомах врачи тренируются проводить УЗИ, контролировать качество КТ- и МРТ-исследований и отрабатывать сложные хирургические манипуляции.

