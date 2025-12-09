Мэр Москвы объявил об открытии пяти поликлиник после реконструкции

В Москве после реконструкции открылись сразу пять обновленных поликлиник. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX. Одной из них стала детская поликлиника № 32 в Тверском районе, расположенная в здании 1957 года постройки на улице Фадеева.

За год работы здание привели к новому московскому стандарту: полностью заменили коммуникации, системы кондиционирования и лифт. Медицинское учреждение оснастили новейшей цифровой техникой для диагностики, а также организовали отдельный вход для пациентов с признаками инфекций.

