Собянин: детский сад в стиле акварельной живописи построят в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский сад в стиле акварельной живописи возведут в Коммунарке. Об этом сообщил Сергей Собянин в канале в МАХ.

"Здание со скругленными углами и акварельным панно на фасаде в духе картин художника Сергея Андрияки станет украшением района", – подчеркнул мэр.

По его словам, интерьер учреждения также будет индивидуально разработан. В частности, он будет предполагать белые стены с витражными стеклянными дверями и перегородками. Внутри разместятся 10 групп, полноценный пищеблок, медпункт, а также физкультурный и музыкальный залы с высокими потолками.

В свою очередь, вокруг здания появятся 2 спортивные и 10 прогулочных площадок с резиновым покрытием. Также будут высажены деревья, кустарники и разбиты цветники.

После завершения строительства детский сад на 250 воспитанников войдет в городскую систему образования, а рядом с ним построят образовательный комплекс площадью около 25 тысяч квадратных метров, который будет рассчитан на 1 100 школьников и 300 дошкольников.

"Всего с начала этого года в Москве построено 47 объектов образования", – заключил глава города.

Ранее Собянин анонсировал открытие новой школы на 1 200 учеников в районе Солнцево в 2026 году. Она будет построена инвестором в составе ЖК на Производственной улице и безвозмездно передана городу, став частью образовательного учреждения № 1542.