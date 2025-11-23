Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 10:58

Мэр Москвы

Собянин: детский сад в стиле акварельной живописи построят в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский сад в стиле акварельной живописи возведут в Коммунарке. Об этом сообщил Сергей Собянин в канале в МАХ.

"Здание со скругленными углами и акварельным панно на фасаде в духе картин художника Сергея Андрияки станет украшением района", – подчеркнул мэр.

По его словам, интерьер учреждения также будет индивидуально разработан. В частности, он будет предполагать белые стены с витражными стеклянными дверями и перегородками. Внутри разместятся 10 групп, полноценный пищеблок, медпункт, а также физкультурный и музыкальный залы с высокими потолками.

В свою очередь, вокруг здания появятся 2 спортивные и 10 прогулочных площадок с резиновым покрытием. Также будут высажены деревья, кустарники и разбиты цветники.

После завершения строительства детский сад на 250 воспитанников войдет в городскую систему образования, а рядом с ним построят образовательный комплекс площадью около 25 тысяч квадратных метров, который будет рассчитан на 1 100 школьников и 300 дошкольников.

"Всего с начала этого года в Москве построено 47 объектов образования", – заключил глава города.

Ранее Собянин анонсировал открытие новой школы на 1 200 учеников в районе Солнцево в 2026 году. Она будет построена инвестором в составе ЖК на Производственной улице и безвозмездно передана городу, став частью образовательного учреждения № 1542.

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика