02 декабря, 19:30

Мэр Москвы

Собянин: в районе Внуково построят образовательный комплекс и детский сад

Собянин: в районе Внуково построят образовательный комплекс и детский сад

В Москве запланировано создание новых жилых кварталов в рамках проектов комплексного развития территорий. Как сообщил Сергей Собянин, один из таких проектов реализуют в районе Внуково, где построят современный образовательный комплекс, детский сад, технопарк и спорткомплекс с гостиницей.

Еще семь участков в Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлево Восточном реорганизуют для строительства жилья по программе реновации. Всего в столице сейчас реализуется более 150 проектов КРТ, которые обеспечат городу порядка 350 тысяч новых рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

