05 декабря, 11:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на юго-западе Москвы

Собянин: около 250 тыс москвичей получили квартиры по программе реновации

Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой

Собянин: в Москве подготовили более 4,3 тыс объектов для зимнего отдыха

Сергей Собянин объявил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

Сергей Собянин провел традиционный прием граждан

Собянин: Москва полностью заменила состав электропоездов на МЦД

Сергей Собянин назвал имена победителей премии Николая Островского

Сергей Собянин рассказал о реализации медицинских программ в Москве

На дорогах юго-запада Москвы произошли изменения, которые сделали жизнь водителей и пешеходов комфортнее. Как сообщил в своем блоге Сергей Собянин, в округе реализовано 64 комплексных проекта.

Например, по словам мэра, у станций метро "Каховская", "Зюзино" и "Новаторская" появились новые пешеходные переходы и островки безопасности. Жителям стало удобнее переходить дорогу, не спускаясь в подземные переходы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

