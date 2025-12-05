Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на юго-западе Москвы

На дорогах юго-запада Москвы произошли изменения, которые сделали жизнь водителей и пешеходов комфортнее. Как сообщил в своем блоге Сергей Собянин, в округе реализовано 64 комплексных проекта.

Например, по словам мэра, у станций метро "Каховская", "Зюзино" и "Новаторская" появились новые пешеходные переходы и островки безопасности. Жителям стало удобнее переходить дорогу, не спускаясь в подземные переходы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.